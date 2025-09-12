快訊

影／保力達B、維士比不是飲料 衛生局取締檳榔攤雜貨店重罰63萬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局查獲雜貨店營業處所放置保力達。圖／衛生局提供
高市衛生局查獲雜貨店營業處所放置保力達。圖／衛生局提供

保力達B、維士比，是藥不是酒！高市衛生局去年查獲21件違規販售案件，以檳榔攤為大宗，其次是雜貨店，裁罰總金額達新台幣63萬元，今年上半年再度查獲7件違規並開罰。

衛生局指出，市面常見提神飲品可分為兩大類，其一為食品類機能飲料，如蠻牛、康貝特等，酒精濃度低於0.5%，可於一般商店販售。

另一類為含酒精藥品，例如保力達B、維士比，兩者酒精濃度約達10%，並含有人參、當歸、川芎等生藥萃取液與維生素B群、咖啡因，被歸類為「指示用藥」。

依藥事法規定，保力達B、維士比等藥品僅能於藥局或藥房購買，並須經藥師或藥劑生指導使用，若未持藥商許可證卻私自販售，將依藥事法第27條處以3萬至200萬元不等罰鍰。

衛生局坦言，近年稽查結果發現，非法販售案例多集中於檳榔攤、雜貨店等場所，部分業者為迎合需求，違規販售藥酒，導致藥品濫用風險升高，已責成各區加強巡查，並持續與警方合作，防堵違法販售管道。

「保力達B、維士比是藥，不是飲料，更不是酒。」醫師提醒，保力達B、維士比並非單純的提神飲料，長期過量飲用恐導致心臟、肝臟受損，甚至引發成癮。

根據藥理分析，若一次飲用150c.c.，吐氣中酒精濃度即可能超過每公升0.15毫克，已達酒測標準，等同酒駕，更令人憂心的是，不少民眾習慣在上班前、工作中甚至駕車前飲用，增加意外事故風險。

衛生局建議，這類藥酒每次服用量應控制在30至40c.c.之間，且務必遵循藥師指示，切勿自行混搭汽水、奶茶、紅茶或米酒飲用，否則容易忽略其中酒精濃度，導致醉意加劇，後果不堪設想。

衛生局籲民眾務必至合法藥局購買，並依照藥師指示正確使用，避免因濫用藥酒造成身體損害，也將持續追蹤違規販售情形，加強稽查頻率，期能徹底杜絕藥品流入不法通路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市衛生局查獲檳榔攤營業處所冰箱放置保力達。圖／衛生局提供
高市衛生局查獲檳榔攤營業處所冰箱放置保力達。圖／衛生局提供
高市衛生局人員在檳榔攤輔導，禁止販售保力達B、維士比。圖／衛生局提供
高市衛生局人員在檳榔攤輔導，禁止販售保力達B、維士比。圖／衛生局提供
高市衛生局查獲檳榔攤營業處所冰箱放置保力達圖／衛生局提供
高市衛生局查獲檳榔攤營業處所冰箱放置保力達圖／衛生局提供
高市衛生局人員在雜貨店輔導，禁止販售保力達B、維士比。圖／衛生局提供
高市衛生局人員在雜貨店輔導，禁止販售保力達B、維士比。圖／衛生局提供

