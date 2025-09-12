快訊

管理加嚴 全國性機構才可媒合收出養 衛福部：將輔導受影響機構轉型

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社家署7月公告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，因應剴剴案，加嚴媒合機構管理措施，且要求全國性財團法人才可承接收出養業務。本報資料照片
衛福部社家署7月公告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，因應剴剴案，加嚴媒合機構管理措施，且要求全國性財團法人才可承接收出養業務。本報資料照片

衛福部社家署7月公告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，因應剴剴案，加嚴媒合機構管理措施，且要求全國性財團法人才可承接收出養業務，目前國內僅8家機構可從事收出養業務，其中1家為地方性機構，將受新規影響，恐衝擊收出養服務量能。社家署本月進一步預告修正前述辦法，設過渡條款，讓這家機構可持續從事收出養業務直至許可證時效結束。

社家署代理署長周道君說，兒少收出養媒合服務者許可及管理辦法7月修正時，限制全國性財團法人機構，或財團法人安置機構，才可承接收出養業務，目前8家收出養媒合機構中，僅財團法人台東縣私立家立立社會福利慈善事業基金會屬地域性、非安置機構性質，將受新規定影響。基於新賴保護原則，本月預告受影響機構，可繼續從事收出養媒合服務，至原許可證有效期間屆滿為止。

周道君表示，中央管轄財團法人機構，申請設立時捐助金需達3000萬，地域性機構則視各地方規定，規模各有不同，收出養業務除前期的媒合，孩童出養以後，依法需持續進行個案追蹤，因此修法要求收出養媒合機構需有一定規模，有更穩健的營運體質，且要求全國性機構才可從事收出養，可避免會務歸地方、業務歸中央管的困境，機構財務、年度計畫至收出養業務，管理統一由中央負責。

受影響的家立立社福慈善事業基金會，從事收出養許可證號為「衛授家家支收字第112005號」，許可效期至明年11月14日。周道君說，許可辦法條文不修，依法律信賴保護原則，該機構也可持續從事收出養業務直至許可證效期結束，目前社家署已與機構聯繫討論細節，積極輔導該機構，在有效期屆滿前轉型，符合新規對媒合機構的要求。

全台8家可從事收出養媒合單位，包括財團法人台東縣私立家立立社會福利慈善事業基金會、財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會、財團法人忠義社會福利事業基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會、財團法人天主教善牧社會福利基金會、財團法人高雄市私立小天使家園、財團法人天主教福利會、財團法人宜蘭縣私立神愛兒童之家。家立立以外2家地域性單位，因屬安置機構性質，可持續從事收出養媒合業務。

規模 收出養

