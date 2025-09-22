梁朝偉與彭于晏攜手「馬爹利藍帶」，以XO等級干邑見證百年榮耀，成就無法複製的傳奇干邑

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬爹利干邑雋永超越三世紀的細膩優雅，榮膺大文豪雨果盛讚為「真正的神仙佳釀」。

「唯有不斷大膽挑戰，才能創造自己的傳奇。」在頂級干邑的世界裡，如果有哪一瓶佳釀，能與世代同行綻放光芒，那必定是「馬爹利藍帶」（Martell Cordon Bleu）。自1912年問世以來，它的經典風味始終如一，跨越世紀依然未曾改變，不僅是第一款擁有專屬名稱的XO等級干邑，更以不凡風範，歷年來登上無數國際外交盛宴，且至今仍獲獎無數，被譽為「無法複製的傳奇干邑」！

無法複製的輝煌榮耀

XO等級「馬爹利藍帶」飛越不凡 開啟傳奇篇章

Martell & Cognac Essentials。

世界文化中，「藍色緞帶」代表著16世紀皇家與王政的輝煌驕傲，如今更是榮耀與禮讚的象徵，乘載著莊重而優雅的深厚底蘊，更展現了非凡的品味標準。1912年，馬爹利創辦人第四代愛德華．馬爹利（Edouard Martell）以品牌的精湛工藝與深厚歷史底蘊，為這款經典佳釀冠上「藍帶」之名，開啟了「馬爹利藍帶」超越113年的傳奇篇章。這款XO等級的頂級干邑，不僅打破當時僅以VS、VSOP、XO等級命名的傳統，成為全球第一支擁有專屬名稱的珍釀，更以無畏的開創精神，書寫百年榮耀，堪稱「無法複製的干邑傳奇」。

影帝梁朝偉與亞洲巨星彭于晏，在品牌微電影中精采演繹「人生是場飛翔」精神，更詮釋藍帶「無法複製的干邑傳奇」。

三百多年來，馬爹利持續以勇於突破的領銜精神聞名於世，「馬爹利藍帶」正是這份榮耀傳承的極致化身。猶如品牌雙代言人—享譽國際的影壇傳奇梁朝偉與亞洲巨星彭于晏，即使已身處巔峰地位，依然不懼飛越、勇於挑戰各種角色，進而創造屬於自己的輝煌篇章，完美詮釋「人生是場飛翔」的超凡姿態。

探索馬爹利銷售據點

無法複製的經典花香

邊緣區珍罕風土與三世紀精湛製酒工藝 締造「馬爹利藍帶」

「馬爹利藍帶」自誕生以來，便奠定了干邑經典風味的藍圖。而成就馬爹利傳奇風味起點的，正是「邊緣區」（Borderies）。邊緣區僅佔干邑總產區面積不到5%，為六大產區中最小且最珍稀的一塊風土。這片石灰岩與黏土交織的獨特風土，孕育出的生命之水富含細膩優雅的花香與圓潤馥郁的水果香氣，聞名於世，馬爹利更坐擁此珍稀產區超過一半的產量，成為馬爹利精緻典雅風味的核心產區。

而「馬爹利藍帶」不僅為XO等級，更調和超過200款生命之水，其中蘊含最高達25年的高年份原酒，並精選高比例的邊緣區生命之水，賦予酒液標誌性的細緻花香。口感細膩圓潤，層次豐富，風味帶有迷人的花蜜與熟蘋果的甜香，綻放摩卡咖啡與烘烤杏仁的溫暖氣息，伴隨著淡雅紫羅蘭香氣，甘美悠長，優雅而濃郁。百年間，歷屆首席釀酒師以精湛的調和工藝，讓這款頂級干邑的標誌性風味始終如一，締造其無法複製的絕美風味。

「邊緣區」為干邑產區中最小且最珍稀的產區，其獨特風土賦予馬爹利藍帶標誌性的紫羅蘭花香。

無法複製的傳奇歷史

「馬爹利藍帶」宛若法國外交官 見證無數榮耀盛典 綻現無盡風采

「馬爹利藍帶」雋永典雅的瓶身與象徵榮耀的藍色緞帶，更是屢次現身於重大歷史事件與國際外交盛會。1918年，第一次世界大戰停戰之際，「馬爹利藍帶」以和平獻禮款待各方賓客；1956年，摩納哥王妃葛麗絲．凱莉的世紀婚宴，以它佐餐共襄盛舉；1957年，法國總統以「馬爹利藍帶水晶瓶」贈予英國女王伊莉莎白二世，慶賀她首訪法國；1963年，美國總統甘迺迪在羅馬宴請外國使節時，成為宴席佳釀；1971年，日本裕仁天皇訪法時，馬爹利藍帶亦作為尊貴贈禮，盡顯其獨特地位與深遠影響。「馬爹利藍帶」始終如一位優雅的法國外交官，以無聲之姿見證歷史榮光，也邀請當代酩家，在每一次自我超越、每一場榮耀盛宴中舉杯，將美好品味化為人生精彩瞬間。

從1957年英女王伊莉莎白二世訪法的國宴指定用酒，到1985年品牌的經典畫報，皆見證了「馬爹利藍帶」無法複製的風采。

如今，「馬爹利藍帶」依然在國際舞台綻放耀眼光芒，屢獲烈酒界至高榮譽。2025年榮膺全球干邑大師競賽（GCM）大師獎，2024年同時摘下國際烈酒競賽（ISC）、英國國際葡萄酒與烈酒競賽（IWSC）與舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）三金獎，更於2023年一舉拿下全球干邑大師競賽金獎、舊金山世界烈酒競賽雙金獎與亞洲世界烈酒競賽金獎（AISC）肯定，極致展現馬爹利勇於飛越、再創巔峰的精神。

自1912年誕生以來，「馬爹利藍帶」以百年不變的經典風味見證歷史盛事，並屢獲國際烈酒界至高榮譽。

探索馬爹利銷售據點

超越VSOP等級的大膽飛越「馬爹利藍淬燕」首創干邑於波本桶二次熟成

馬爹利名仕」完美詮釋多層次木質調風味

「成功只是開始，只要你敢飛，就能去到更高處。」在傳奇藍帶的光環下，馬爹利「經典干邑系列」以藍淬燕與名仕延續「人生是場飛翔」精神，從經典淬鍊極致，於創新中開拓更多可能。

跨界創新的「馬爹利藍淬燕」（Martell Blue Swift），體現馬爹利持續突破、不懼挑戰的無畏精神。為紀念馬爹利首次將干邑帶入美國，全球首創以VSOP等級干邑二次熟成於美國威士忌波本桶，瓶身亦以波本桶為靈感打造。在干邑標誌性的水梨、李子、葡萄香氣中，呈現圓潤柔順的口感；而波本桶所賦予的香草風味與烤橡木尾韻，開啟了干邑全新的風味領域，展現馬爹利大膽創新的品牌格局。

「馬爹利藍淬燕」首創將VSOP等級干邑二次熟成於美國威士忌波本桶，可說是跨界干邑與威士忌的創新之作。

「馬爹利名仕」（Martell Noblige）則是專為亞洲市場打造的優雅酒款，亦為紀念馬爹利首度將干邑引入亞洲後所掀起的風潮。「馬爹利名仕」精選調和珍貴邊緣區與大小香檳區超過150款生命之水，年份超越VSOP等級，酒液馥郁的花果香氣中揉合多層次的細緻木質調氣息，絲滑的口感中隱然浮現焦糖香氣尾韻，以細膩優雅的口感呼應亞洲市場的品味追求，亦成為女性與喜愛葡萄酒愛好者的品飲首選。

為紀念馬爹利1858年首度將干邑引入亞洲後所掀起的風潮，「馬爹利名仕」應運而生，年份超越VSOP等級。

探索馬爹利銷售據點

「馬爹利XO」精選最高年份35年珍稀原酒

致敬世代傳承 演繹璀璨非凡之章

當世人以為馬爹利已臻於頂峰，「馬爹利XO」（Martell XO）再次驚豔全球。揉合大香檳區的渾厚雄勁，與馬爹利最引以為傲的邊緣區的優雅細緻，表現出極具特色的木質香氣與迷人辛香料風味。調和超過250款、最高年份達35年的珍稀原酒，展現高年份干邑所獨具的溫潤醇厚，胡椒香氣與堅果氣息交織悠長木質調，伴隨無花果與紅莓的溫潤果香，入口圓潤平衡，餘韻柔順無窮，是馬爹利極致工藝的典範之作。

「馬爹利XO」獨特拱橋造型，圓滑地相連傳統與創新，體現馬爹利大膽、迷人的傳承與開創精神。

從杯中馥郁 走進餐桌記憶

以馬爹利經典干邑凝聚友誼 珍藏相聚時光

百年來，馬爹利不僅締造經典，也悄然改寫了餐桌上的風味想像。源於美食豐饒的法國夏朗德地區，馬爹利將法國文化對於美食與烈酒的餐食哲學（Gastronomy）深刻鑄入品牌當中，與中西餐飲文化交織出多層次的風味火花。無論是中菜的爆炒醬香、西餐的細火脂香；肉類的醇厚濃郁、或是海鮮的鮮甜柔雅，皆能與頂級干邑相得益彰，成為聚會中不可或缺的非凡之選。

中秋佳節將至，在最重視情感交流的節慶時刻，無論是為餐桌添上一道優雅，或作為獻禮傳遞祝福，飽滿花果香伴著溫潤琥珀光澤的馬爹利頂級干邑，將成為節慶相聚中的絕佳首選！

以馬爹利經典干邑佐中西佳餚，讓節慶餐桌更添美好風味。

探索馬爹利銷售據點

Drink More Water｜保樂力加提倡理性飲酒，並提倡於飲酒時多補充水分

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

