中秋節能不排隊嗎？全台蛋黃酥討論度TOP 10

充滿熱量的蛋黃酥之亂？

每逢中秋前夕，各大蛋黃酥名店總是大排長龍，一盒難求。層層堆疊的酥脆外皮，包裹著綿密細緻的紅豆沙，再搭配一顆鹹香飽滿的鹹蛋黃，甜鹹交織的滋味在口中完美融合，帶來難以言喻的幸福感。從新北板橋的小潘蛋糕坊，到台中林記糕餅舖，再到彰化的不二坊，每一家都各有死忠粉絲擁護，在網路上的討論度也是居高不下。網友們在社群平台上不只分享排隊心得，也大比口感與香氣，形成每年中秋必看的蛋黃酥排行榜。

《網路溫度計DailyView》這次以各大知名糕餅麵包店為清單來源，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出全台10大人氣蛋黃酥品牌。令人意外的是，彰化排隊名店「不二坊」竟然位居第二、堪稱「比五月天演唱會門票還難搶」的陳耀訓僅排第三，究竟哪家蛋黃酥才能稱霸中秋拿下榜單人氣王呢？馬上揭曉！

No.10 香格禮坊

香格禮坊的蛋黃酥能在眾多品牌中脫穎而出，關鍵就在於對細節的講究。其外皮採用進口奶油製作，經過爐火烘烤後，不僅外觀呈現出迷人的金黃色紋路，酥鬆不油膩的口感更是讓人一吃就驚豔；內餡部分更見用心，選用以紅土醃製並以高粱酒去腥的鴨蛋黃，顆顆飽滿圓潤，入口鹹香濃郁卻不乾硬，與細緻綿密的烏豆沙完美交織。每一口都能嚐到外酥內潤的層次感，甜鹹拿捏得恰到好處。正因為在食材挑選與工序上毫不妥協，香格禮坊在網友心中始終有著獨特地位。雖然名次僅列第十，但它帶來的精緻口感與細膩風味，早已讓不少饕客將其列為「隱藏版愛店」。不少網友紛紛分享心得表示，「我覺得香格禮坊比彰化不二家好吃」、「香格禮坊表皮很薄，就算吃兩顆都還不會乾，不用配茶」、「香格再一票，全家都愛吃」。

No.9 新口味食品行

位於彰化鹿港的「新口味食品行」已逾三十年歷史，不只是在地人心中最頂的蛋黃酥品牌，也吸引許多外地遊客特地前來排隊搶買。該店蛋黃酥最大特色在於餅皮的口感，表層薄脆輕盈，底層則帶有香酥嚼勁，入口層次分明，經回烤加熱後更是有如現做出爐般酥脆可口，讓人愈吃愈涮嘴。值得一提的是，新口味食品行還貼心推出「無蛋版」的蛋黃酥，一整顆酥脆餅皮搭配綿密滑順的紅豆餡，讓不敢吃蛋黃的饕客也能享受這份經典好滋味。「推彰化新口味 可以等中秋後再去買，比較好買到」、「隱藏在鹿港小鎮的蛋黃酥，是我心中的第一名」、「婆婆都買新口味給我吃，好吃不貴cp值不賴」。

No.8 薔薇派

台中知名的「薔薇派」不僅是當地知名甜點的代表品牌，更曾榮獲「台中十大伴手禮首獎」，在百家爭鳴的烘焙市場中脫穎而出。其明星商品首推「菠蘿蛋黃酥」，每逢中秋佳節都會掀起一波搶購熱潮，經常一上架便瞬間售罄，成為饕客心中不容錯過的蛋黃酥首選。有別於傳統蛋黃酥的光滑酥皮，薔薇派採用了繁複的菠蘿工法，烘烤後外層呈現金黃酥香、裂紋分明的迷人外觀，光看就令人垂涎。除了餅皮獨特吸睛，內餡更是這款蛋黃酥的靈魂所在，其選用低糖鴛鴦紅豆作為基底，餡料細緻滑順、甜而不膩，再搭配上鹹香濃郁的紅土鴨蛋黃，兩者層次分明卻又完美融合，每一口都能吃到甜鹹交錯的絕妙口感。從視覺到味覺，薔薇派的蛋黃酥都表現出相當出色，也因此強勢擠進人氣榜單第八名，成為網友心中的必吃清單之一。

No.7 金葡萄蛋黃酥

金葡萄堪稱是蛋黃酥界的「南霸天」，在台南與高雄均設有多間門市，它以多樣化口味與紮實用料深受饕客喜愛。除了經典的烏豆沙蛋黃酥外，還提供綠豆椪肉脯、棗泥蛋黃酥、鳳梨蛋黃酥和鐵觀音麻糬蛋黃酥等多款創意口味，滿足不同族群的口味需求。這間傳承三代的老字號名店，主打使用台南麻豆古早味紅土鹹鴨蛋，製作出一顆顆分量感十足的美味蛋黃酥，其層次豐富的酥皮口感更是令人回味無窮。網友分享「這家的麻糬口味很好吃」、「金葡萄超級好吃！這個月我買了好幾次」、「這家算平價，但是真的很普，尤其吃過小丞事跟不二坊之後」。

No.6 法朋甜點烘焙坊

被譽為台灣甜點界「香奈兒」的法朋甜點烘焙坊，以精緻與高品質聞名，尤其是招牌蛋黃酥更是中秋節必嘗的經典之選。法朋的蛋黃酥擁有40%酥皮、40%紅豆餡以及20%蛋黃的黃金比例，無論視覺還是口感都能達到完美平衡。餅皮採用日本熊本麵粉與來自丹麥LURPAK的天然奶油製作，烘烤後呈現薄而酥脆，佐以低甜度的紅豆餡更是絕配，清爽不膩口的滋味讓人吃一口就愛上。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間的聲量高點出現在2024年11月21日，當日法朋蛋黃酥漲價消息一出，隨即在社群平台上吸引大量網友留言，「不是變貴了，而是變成吃不起了」、「1顆100多，我好像可以轉行做蛋黃酥了」、「嘴巴說不要，又去排隊很誠實～人啊」。

No.5 小潘蛋糕坊

說到新北板橋的蛋黃酥名店，「小潘蛋糕坊」絕對榜上有名。這間超人氣烘焙坊不僅假日人潮絡繹不絕，連平日也經常大排長龍，尤其在中秋節前夕，蛋黃酥更是一顆難求。小潘的蛋黃酥外皮層層堆疊，酥鬆分明，咬下時能感受到餅皮的香脆口感；內餡則選用綿密細緻的紅豆沙，甜度控制得宜，搭配濕潤香濃的鹹蛋黃更堪稱一絕。除了絕佳的風味，小潘蛋黃酥的高CP值更是它的一大亮點。在這個物價飛漲的年代，它以單顆不到50元的親民價格，卻能呈現出不輸給高級品牌的精緻口感。也因此，小潘蛋糕坊早已不只是板橋人的驕傲，更是許多饕客心中必吃的蛋黃酥名店。

2025公告｜9月11日至10月2日，中正店、和平店兩間門市店休22天，皆不對外販售。

10月3日起將開放現場販售「數量有限，排到有什麼買什麼，售完為止」，店家呼籲開賣前請勿排隊。

No.4 林記糕餅舖

發跡於傳統市場的「林記糕餅舖」，可說是彰化最具代表性的烘焙名店之一。憑藉著真材實料與平實價格，林記成功將在地小店打造成全台皆知的排隊名店。店內三大經典商品分別是蛋黃酥、綠豆椪與老婆餅，其中又以蛋黃酥最受矚目。林記蛋黃酥最大特色在於外皮紮實、香酥卻不掉屑，入口後能感受到層層堆疊的細緻口感，因此深受廣大網友的喜愛，甚至被部落客盛讚為「此生必吃的蛋黃酥」。值得一提的是，與許多知名名店相比，林記糕餅舖在價格上更為親民，卻依舊維持著高品質，堪稱蛋黃酥界的高性價比代表。無論是自家享用還是送禮分享，林記的蛋黃酥都能展現十足的誠意與面子，也難怪多年來能在競爭激烈的市場中屹立不搖，成為許多消費者心中的必買清單。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間的聲量高點出現在2025年3月3日，林記糕餅舖北上舉辦快閃活動，並邀請名廚詹姆士擔任一日店長，當日網路聲量472筆，帶動品牌聲量高峰。

No.3 陳耀訓·麵包埠

若說台灣蛋黃酥界有「愛馬仕」級的存在，那絕對非「陳耀訓·麵包埠」莫屬。這家蛋黃酥每次一開賣總能引爆全台話題，不少網友笑稱它的搶購難度堪比「五月天演唱會門票」，足見其在饕客心中的地位。陳耀訓的蛋黃酥之從揉麵、塑形、烘焙到最後包裝，全部堅持以手工完成，每一步驟都蘊含職人精神。店內更主打「當日現烤、當日販售」，確保每一顆送進嘴裡的蛋黃酥都帶著最新鮮的風味。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間的聲量高點出現在2024年11月5日，陳耀訓蛋黃酥開放春節檔期預購，且單顆調整價格至112元，當日聲量隨即衝高至1,671筆，網友討論「1顆蛋黃酥可以買一個便當」、「蛋這麼便宜，蛋黃酥有貴的道理嗎」、「不吃的時候，一顆漲到112萬其實都不用擔心，趕緊吃顆茶葉蛋壓壓驚」；第二波聲量高峰則落在今年8月20日，因今年預購情況不如以往，引民眾紛紛討論陳耀訓蛋黃酥是否跌落神壇，網路聲量突破1,300筆，網友表示「因為盤仔變少，跌落神壇很正常」、「開賣15分鐘賣光也很猛啊！沒秒殺就跌落神壇喔」、「大家窮爛了，跟神壇無關」。

No.2 不二坊

在眾多蛋黃酥名店中，彰化「不二坊」的地位幾乎無人能撼動。每到中秋前夕，店家門口便會出現蜿蜒的貪食蛇人潮，甚至有民眾連續狂打數十通電話，仍難以訂購成功，可見其火熱程度。與其他名店動輒單顆近百元的售價相比，不二坊蛋黃酥每顆僅需50元的銅板價格，卻能呈現如此高水準的品質，可說是CP值極高。然而，正因如此搶手，也引來黃牛哄抬價格，不少饕客為了嚐鮮，甘願花上高昂的代購費用，市面上甚至被炒到一盒1,500元，也依舊秒殺完售。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查區間出現兩個明顯聲量高點，第一波高峰落在2024年9月14日，因不二坊蛋黃酥掀代購亂象，每盒飆破2,000元，引發網友熱議；第二波則在9月18日，有網友因代購蛋黃酥的價值觀問題，竟與未婚妻發生爭吵，最終不歡而散的故事在網路瘋傳，當日聲量更衝高至3,563筆，網友討論「也罷！幸好還沒結婚，ㄧ段感情比不上ㄧ盒蛋黃酥」、「女的觀念很好，不要讓黃牛得逞，但為了蛋黃酥分手太好笑了吧」、「這份感情只值得不二坊蛋黃酥」。

No.1 不二糕餅

調查結果揭曉！本次由台中的「不二糕餅」奪下蛋黃酥冠軍寶座，以29,905筆聲量險勝彰化名店「不二坊」，成為今年最受矚目的黑馬。值得一提的是，其實這兩間師出同門，皆承襲傳統工法與家傳配方，但各自獨立經營，並無分店關係，在市場上也各自擁有一批死忠擁護者。《網路溫度計DailyView》曾於2022年調查過十大人氣蛋黃酥，當時不二坊以21,536筆聲量勇奪人氣第一，時隔三年則被不二糕餅取而代之，顯示蛋黃酥市場競爭激烈，也反映出消費者口味與討論熱度的變化。

不二糕餅能夠後來居上，關鍵在於其持續創新的行銷方式與口碑效應。不僅在包裝設計與口味研發上更貼近年輕世代，也積極開拓線上購買管道，並透過不定期舉辦快閃店活動、社群互動與媒體報導來累積聲量，使得品牌熱度持續升溫。這場「台中不二」與「彰化不二」的對決，也始終成為網友們熱議的焦點，「台中的就一般般，彰化的有老師傅工藝的用心在裡面」、「就台中幹走彰化的技術，但老師傅沒帶走。口感差異蠻大的」、「彰化老店好像不承認台中的」。

2025公告｜9月12日至10月5日台北遠百信義A13快閃櫃、9月17日至10月5日在高雄夢時代快閃櫃。

每日從台中門市新鮮直送快閃櫃，數量有限，每人每日限購5盒購買規則，詳情以官網為主。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年09月02日至2025年09月01日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

