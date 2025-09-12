153年歷史東莒島燈塔修復如新 今起重啟大門開放參觀

交通部航港局表示，東犬燈塔（東莒島燈塔）本體及附屬建物修復作業已順利完成，園區自9月12日起重新開放，航港局歡迎遊客造訪燈塔，欣賞燈塔之美並了解燈塔歷史。

東犬燈塔（東莒島燈塔）創建於1872年，迄今已有153年歷史，為全國第一座花崗石砌的燈塔，於民國97年12月11日升格為國定古蹟。惟燈塔經年風吹雨打，燈塔銑鐵塔身構件及附屬建物有劣化情形，故航港局辦理修復作業，並自去年10月起封閉園區，以兼顧施工期間作業安全與遊客安全。

航港局表示，修繕期間無法近距離觀看燈塔與燈塔合照，造成些許不便，感謝馬祖鄉親與遊客的體諒，隨著修復作業完成，重新開啟燈塔大門，讓鄉親及遊客與修復如新的燈塔打卡合照，參觀嶄新的展覽室與體驗更友善、便利的廁所。

為了維護園區的整潔與秩序，航港局提醒民眾，參觀時請遵守相關指示及燈塔人員的指引，共同維護燈塔的美麗環境。 東犬燈塔修復完畢，9月12日起開放參觀。航港局提供

