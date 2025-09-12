聽新聞
0:00 / 0:00
153年歷史東莒島燈塔修復如新 今起重啟大門開放參觀
交通部航港局表示，東犬燈塔（東莒島燈塔）本體及附屬建物修復作業已順利完成，園區自9月12日起重新開放，航港局歡迎遊客造訪燈塔，欣賞燈塔之美並了解燈塔歷史。
東犬燈塔（東莒島燈塔）創建於1872年，迄今已有153年歷史，為全國第一座花崗石砌的燈塔，於民國97年12月11日升格為國定古蹟。惟燈塔經年風吹雨打，燈塔銑鐵塔身構件及附屬建物有劣化情形，故航港局辦理修復作業，並自去年10月起封閉園區，以兼顧施工期間作業安全與遊客安全。
航港局表示，修繕期間無法近距離觀看燈塔與燈塔合照，造成些許不便，感謝馬祖鄉親與遊客的體諒，隨著修復作業完成，重新開啟燈塔大門，讓鄉親及遊客與修復如新的燈塔打卡合照，參觀嶄新的展覽室與體驗更友善、便利的廁所。
為了維護園區的整潔與秩序，航港局提醒民眾，參觀時請遵守相關指示及燈塔人員的指引，共同維護燈塔的美麗環境。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言