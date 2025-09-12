下周二起有利颱風生成 賈新興指將有2熱帶擾動接力發展

近期將再有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周二起環境有利颱風的生成，觀察AIFS（歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統）預測下周二至下周三，在南海至菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢；歐洲模式則顯示，下周六之後，在菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢。

近期天氣趨勢，賈新興表示，下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後零星短暫雨的天氣型態。下周四至下周五有受低壓帶影響的機率。並觀察歐洲模式預測23日有受低壓帶偏東北風影響的機率。短期氣候預測顯示，9月下旬起至10月中旬，台灣降雨有偏多的趨勢，尤其是宜蘭至宜花交界一帶。

賈新興表示，明天，清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以南山區及高屏有零星短暫陣雨。周日，午後西半部有零星短暫陣雨。下周一，午後桃園以南山區及嘉義以南有局部短暫陣雨。下周二清晨，台東南部沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。

他說，下周三，清晨花東沿海有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周四至下周五受低壓帶影響，下周四，午後台中以南及北北基宜有局部短暫陣雨。下周五，北北基宜桃有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周六，午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。21日，台東有局部短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，花蓮亦有零星短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

