下周二起有利颱風生成 賈新興指將有2熱帶擾動接力發展
近期將再有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周二起環境有利颱風的生成，觀察AIFS（歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統）預測下周二至下周三，在南海至菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢；歐洲模式則顯示，下周六之後，在菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢。
近期天氣趨勢，賈新興表示，下周三前太平洋高壓偏強，為高溫悶熱、午後零星短暫雨的天氣型態。下周四至下周五有受低壓帶影響的機率。並觀察歐洲模式預測23日有受低壓帶偏東北風影響的機率。短期氣候預測顯示，9月下旬起至10月中旬，台灣降雨有偏多的趨勢，尤其是宜蘭至宜花交界一帶。
賈新興表示，明天，清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後桃園以南山區及高屏有零星短暫陣雨。周日，午後西半部有零星短暫陣雨。下周一，午後桃園以南山區及嘉義以南有局部短暫陣雨。下周二清晨，台東南部沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。
他說，下周三，清晨花東沿海有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。下周四至下周五受低壓帶影響，下周四，午後台中以南及北北基宜有局部短暫陣雨。下周五，北北基宜桃有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周六，午後桃園以南及花東有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。21日，台東有局部短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，花蓮亦有零星短暫陣雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言