下周颱風生成？ 專家推測這2天熱帶擾動接近台灣並通過

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
持續高溫炎熱天氣，午後注意雷陣雨。聯合報系資料照
近期受太平洋高壓東南到偏東風影響，為晴朗高溫的穩定天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，迎風面東半部在晨間有零星短暫雨機會，午後受熱力作用，局部有短暫陣雨或雷雨，降雨較分布於近山區，預估類似的天氣型態將維持至下周二。

今天各地上午為晴時多雲天氣，薛皓天表示，白天高溫炎熱，大台北、西半部內陸地區局部有36度左右高溫機會，午後受熱力作用，局部地區有陣雨或雷雨，因白天海峽大至吹西南風，預估降雨大多集中於近山區及大台北地區，仍要注意午後雷雨帶來的偶較大雨勢。

周末兩天受太平洋高壓東南到偏南風影響，白天高溫仍明顯，薛皓天表示，大台北、西半部內陸地區受東南風沉降作用，局部有36度或以上高溫，午後降雨也大多集中在近山區，其餘平地局部仍有短暫陣雨機會。

下周一、下周二受太平洋高壓偏東風影響，晨間在東半部至恆春半島有短暫陣雨機會，薛皓天表示，白天各地為晴或多雲時晴天氣，維持高溫炎熱，大台北地區因沉降作用降雨較不明顯，但持續有炎熱高溫，大台北、西半部內陸地區局部氣溫仍可達36度或以上。

薛皓天表示，下周三南方的低壓槽逐漸建立，且高壓減弱東退，導致低壓帶北抬。預估在菲律賓東側有熱帶擾動發展，下周三起水氣增多，各地大致為多雲或多雲時晴天氣，迎風面東半部及恆春半島仍有短暫雨機會，午後受熱力作用，局部仍有短暫陣雨或雷雨。下周四、下周五熱帶擾動將接近台灣並通過，各地為多雲時陰有陣雨或雷雨天氣。

薛皓天表示，目前在傳統數值預報來看，該系統接近台灣時，預估為熱帶擾動或熱帶性低氣壓，而AI預報模式有機會增強為颱風，不過路徑偏南由巴士海峽通過，並逐漸往廣東移動。

目前尚未有系統生成，薛皓天表示，預估要生成時間大致為下周二或下周三，下周中後天氣狀況變數仍大，後續是否對台灣有影響需多觀察追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 雷雨

