今天雲量少風速弱 鄭明典：還是會熱 要等午後對流降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天雲量少、風速弱。圖／取自鄭明典臉書
今天雲量少、風速弱。圖／取自鄭明典臉書

各地天氣高溫炎熱，今天白天台北市、新北市、彰化縣、台南市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天，雲量少、風速弱，還是會熱，要等午後對流來降溫。

中央氣象署表示，今、明兩天各地及馬祖、澎湖為多雲到晴，東南部地區、恆春半島及金門有零星短暫陣雨，清晨西半部局部地區亦有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

