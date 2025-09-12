歐盟力推胃癌防治計畫 台大名醫分享台灣成功經驗

快訊

中央社／ 羅馬11日專電

歐盟「邁向胃癌篩檢計畫」（TOGAS）今天在羅馬舉行大會，台大醫院胃癌防治權威醫師李宜家受邀出席演講，分享台灣成功經驗。他表示，台灣癌症預防成效在國際很有名，政策與作法都可提供歐洲國家借鏡。

歐盟「邁向胃癌篩檢計畫」（Towards Gastric CancerScreening, TOGAS）目標是在歐洲推行有效的胃癌篩檢制度，今天在羅馬聖心大學（Università Cattolica delSacro Cuore）舉行會議。TOGAS官網指出，目前在歐洲尚無有效胃癌篩檢模式，若能消除病因幽門桿菌，可有效減低40%胃癌死亡率。

台大醫院內科部教授李宜家曾花20年，翻轉馬祖「胃癌島」命運，讓馬祖胃癌發生率從全台第一，降至比台灣本島更低，當時篩檢發現，馬祖人64%都感染幽門桿菌，他揪出病因治療，獲得成功後再將這套模式推行至50多個原住民聚落，成功經驗在國內外都獲得高度關注。

李宜家接受中央社專訪指出，台灣醫療在世界各國評比相當高，特別是預防保健方面，包括癌症篩檢、慢性病防治等，在世界上都很有名，歐盟自2021年起希望針對胃癌、肺癌、前列腺癌加強防治，台灣成功經驗有許多可提供歐盟參考之處。

李宜家舉例，像胃癌篩檢防治這塊，明年在台灣就會變成國家政策，台灣推動胃癌篩檢已有20多年經驗，從馬祖離島開始，到8年前在山地55個原鄉推行，並將擴大到全國示範，今年已有17個縣市實施，明年幾乎全台22個縣市都會做。

李宜家表示，台灣防治胃癌創立的制度、篩檢工具、品質、資訊傳輸，都是世界先驅和範例，所以台灣在2013年就參與世界衛生組織（WHO）下面的國際癌症研究中心（IARC），當時IARC就希望做胃癌防治，針對病因幽門桿菌篩檢治療，今年IARC也發表了第二次相關報告。

李宜家表示，統計數據顯示，歐洲仍有許多國家胃癌風險高於台灣，他此次受邀參加會議，主因是歐盟希望借助台灣成功的經驗，幫助歐洲減少胃癌罹患率。（編輯：陳承功）1140911

