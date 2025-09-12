人權影展總監將邀台灣加入世界人權電影節 李遠：盼人權影展成3大影展
文化部長李遠是「台北電影節」創始主席。他就任部長以後，首要的工作之一，就是將原來國家人權博物館單館辦理的「台灣國際人權影展」擴大為「台灣國際人權電影節」。11日李遠與中歐最大人權影展「One World國際人權影展」（One World International Human Right Festival）節目總監波什圖爾卡會晤，對方表示，將以「世界人權電影節網絡（Human Rights Film Network）」的會員角色，邀請台灣加入目前已有60餘國參與的組織，共同協助台灣擴展人權電影影響力。
波什圖爾卡介紹，「One World 國際人權影展」由捷克最大非政府人權組織People in Need於1999年創辦，致力將世界各地關注人權議題的紀錄片引介至捷克，影展初期以放映紀錄片為核心，近年擴大辦理加入劇情片。目前One World以每年90部長片、10部短片、10部VR作品的規模進行放映，台灣作品包含《九槍》、《金門》及VR作品《無法離開的人》，都曾在放映之列。地點除了尋常的電影院，還包含大學講堂、餐廳，甚至火車站，去年選映記錄台灣政治處境的《看不見的國家》，就選擇在眾議院放映。
李遠則分享，他就任部長以後，首要的工作之一就是將原來國家人權博物館單館辦理的「台灣國際人權影展」，結合人權館、中正紀念堂等館的資源擴大為「台灣國際人權電影節」；影展之外也增加社會組、青年組徵件獎項。他表示，希望人權影展從一個活動性質規模的影展，有一天能擴展成為在金馬獎、台北電影節之後的第3大影展。
