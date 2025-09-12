快訊

川普盟友柯克遇槍擊身亡 FBI公布嫌疑人影像

故宮百年院慶首場海外特展捷克開幕 三部長藍綠白三黨齊聚挺文化外交

聯合報／ 記者陳宛茜／布拉格即時報導
故宮蕭宗煌院長(右)、捷克國家博物館總館長盧卡其(左)，一同欣賞〈翠玉白菜〉。圖／故宮提供
故宮百年院慶的首場海外特展「故宮文物百選及其故事」布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。捷克國家博物總館長盧卡其表示，這是翠玉白菜第一次來捷克，其在故宮的名氣與羅浮宮的蒙娜麗莎一樣著名。故宮院長蕭宗煌則表示，故宮未來將持續以開放的態度和國際博物館界對話，與世界共享文物的故事與價值。

這是故宮文物第五次大規模出訪歐洲，卻是首次有三位部長、院長一起出席開幕式。除了故宮院長蕭宗煌、副院長余珮瑾出席，還有推動「歐洲台灣文化年」的文化部長李遠、外交部長林佳龍出席。此外，立法院副院長江啟臣則帶著國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委陳秀寶、民眾黨立委林憶君出席共襄盛舉，藍綠白三黨齊聚支持台灣的文化外交。

捷克方面則有參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、文化部次長卡什帕爾（David Kašpar）、環境部次長列維（Eduard Levý）、捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）。

捷克國家博物總館長盧卡其表示，這是翠玉白菜第一次來捷克，她在故宮的名氣能與歐洲羅浮宮的蒙娜麗莎一樣著名。他指出，這些中國皇室的收藏，很少能夠離開故宮，「在座的台灣嘉賓，應該會同意我的意見，故宮不會把寶貴的展品借給不是真正的朋友。」

「這個故事是在2003年開始的。」盧卡其表示，當時他第一次來到故宮，夢想著未來有機會看到這些瑰寶在捷克展出，「這是一個漫長的路途，我終於見證夢想的呈現。」我他感謝參議院議長韋德齊等台灣和捷克朋友的協助，尤其感謝蕭宗煌，「如果沒有20年前我和他一起在捷克國家博物館策劃的『千面福爾摩沙』，就沒有這次的展覽。」兩人還在台下激動擁抱。

「這是台捷文化交流重要里程碑。」蕭宗煌回憶，2005年擔任台博館館長，策劃「千面福爾摩沙」在捷克國家博物館展出，20年後有幸再度踏上美麗的歷史古都布拉格，將故宮精粹文物帶來與捷克觀眾相見，「內心滿懷感動」。他深信，文化的力量在於能跨越語言與地域的界線，讓人們理解彼此，也認識自己。

蕭宗煌表示，翠玉白菜首次出訪，在東京國立博物館只展了兩個禮拜，這次在捷克卻足足展出三個月。他認為捷克的策展非常精彩，不僅看到文物之美，也觀眾感受到展覽背後的故事和文化內涵。他已正式向盧卡其提出邀請，規劃捷克文物來台展出。

文化部長李遠表示，在捷克國家博物館期待了20年以後，故宮文物特展終於克服萬難來到捷克展出。他能夠親眼看見展覽順利開展，並在開幕時搭配台灣國樂團帶來台灣民謠等多元曲目的演出，他心中充滿感動。李遠強調，台灣國樂團的演出已經能涵蓋交響曲，包含捷克音樂家德弗札克《第九號交響曲》新世界第二樂章，到接下來將在捷克音樂博物館融合戲劇的《寶島辦桌》音樂會，都可以見到臺灣文化對於各種文化的包容性，「我真的覺得很驕傲」。

「故宮文物百選及其故事」開幕前，國台辦針對此展批評民進黨極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又大肆利用中華文化瑰寶進行謀獨操弄。蕭宗煌受訪時表示，故宮從來沒有「去中」的想法，只是單純做國際交流，讓中華文物的美全世界都知道，「這是一件非常美好的事情」。

外交部長林佳龍出席故宮百年院慶的首場海外特展「故宮文物百選及其故事」。記者陳宛茜／攝影
故宮蕭宗煌院長(左)、捷克國家博物館總館長盧卡其(右)相擁紀念，等待二十年故宮文物於捷克展出的夢想旅程。圖／故宮提供
故宮百年院慶的首場海外特展「故宮文物百選及其故事」於捷克國家博物館揭幕。記者陳宛茜／攝影
