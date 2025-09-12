酷熱恐極端高溫 觀察熱帶系統發展及低壓帶水氣影響

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地高溫普遍32至35度，其中在大台北、中南部及台東地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，做好防曬並多補充水分。本報資料照片
今天各地大多為多雲到晴，清晨西半部地區有零星短暫陣雨，東南部地區、恆春半島不定時亦有零星短暫陣雨。中央氣象署表示，中午過後在西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在各地山區有局部大雨發生。

溫度方面，今天各地高溫普遍32至35度，其中在大台北、中南部及台東地區有局部36度左右或以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，做好防曬並多補充水分。澎湖晴時多雲，氣溫27至32度；金門晴時多雲，氣溫27至32度；馬祖晴時多雲，氣溫27至32度。

明天至周日各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；明天東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨。

下周一至下周二環境為東南風，各地為晴到多雲，迎風面東南部地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍稍微縮小，大台北、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周四環境轉偏東風，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周五至21日環境偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨。

南海及菲律賓東方至琉球海面為大低壓帶的環境，有利熱帶系統發展，氣象署說，持續密切觀察熱帶系統發展動態，及此低壓帶伴隨的水氣影響台灣附近天氣的程度。

持續高溫，午後局部雷雨。圖／中央氣象署提供
