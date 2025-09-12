好天氣只剩1周 粉專指這時可能有颱風在台灣附近活動

穩定好天氣只剩1周，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式未來1周的累積雨量預測，台灣至日本南方有一塊雨量偏少的區域，是太平洋高壓的勢力範圍。未來1周台灣就會在這個範圍內，大多數地方天氣穩定，高溫炎熱，午後雷雨大多集中在山區範圍內，整體來說是乾熱少雨的1周。

雖然很熱，但天氣穩定，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，好好把握未來1周的好天氣。因為依照最新預報，下周末左右，很可能就有颱風系統在台灣附近活動。雖然颱風具體來不來台，仍然未知，但各地天氣還是多少會被影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

