嗡嗡聲變少？夏天熱到連蚊子也中暑 專家提醒：活動高峰到了

根據日媒「FNN」報導，2025年夏天雖然酷熱異常，但不少民眾意外發現「蚊子好像變少了」。記者在東京街頭採訪時，有人表示整個夏天一次都沒被叮過，甚至連蚊子的嗡嗡聲都沒聽到。專家解釋，這並不是蚊子消失，而是牠們也「中暑」了。

害蟲防除技術研究所所長白井良和指出，蚊子最活躍的溫度落在25到30度之間，這時吸取血液的行為最頻繁。但當氣溫超過35度，蚊子會出現「夏季倦怠」，活動量大幅下降，吸血意願也隨之減弱。研究所實驗顯示，在24度環境下，手伸入蚊箱會立即被多隻蚊子叮咬；但在35度箱內，蚊子卻幾乎沒有動作。

但這並不代表夏天過去就能鬆懈。白井所長提醒，隨著9月中旬後氣溫逐漸下降，新生的成蚊會變得特別活躍，到時被叮咬的機率將再次上升。尤其公園、住宅區的樹蔭和草叢，是「斑蚊」常出沒的地方，清晨與黃昏更是牠們伺機叮人的高峰。

至於如何防蚊？專家建議除了使用防蚊液，平常還能從環境和服裝著手。像避免家中或院子積水，因為那是蚊子的孳生地；穿著上則盡量選擇白色、黃色或粉色等淺色衣物，因為深色，像黑色或藏青色容易吸引蚊子。另外，隨身攜帶摺扇或手持風扇也很有效果，因為蚊子僅重約2毫克，微風就能把牠們吹走。

看似不起眼的小昆蟲，其實也深受天氣影響。秋季才是蚊子活動的真正高峰，專家呼籲民眾不可掉以輕心，持續做好防護，才能安心度過戶外活動的時光。

