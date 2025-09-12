高溫酷熱午後雷雨 下周東北季風或熱帶擾動對台威脅？ 吳德榮：待觀察

各地持續高溫炎熱天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日太平洋高壓逐漸增強，各地晴朗，白天偏熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大多侷限在山區，偶有擴及少部分平地的機率。今天北部24至37度、中部24至36度、南部24至37度、東部22至36度。

吳德榮說，下周一至下周四各地晴朗，白天炎熱、紫外線強，注意防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東側水氣略增，花東偶有短暫降雨的機率。

至於颱風消息，吳德榮表示，各國模式期末（19至21日）的模擬顯示，太平洋高壓強度呈現分歧，熱帶擾動的發展及動向亦完全不同，故第一波東北季風南下，帶來明顯降溫的時間？或者熱帶擾動對台的威脅？模擬都有很大的不確定性，應耐心觀察，勿急下定論。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 歐洲（ECMWF）模式（左圖，取自tropical tidbits）與美國（GFS）模式（右圖，取自tropical tidbits）21日20時模擬圖顯示，太平洋高壓強度呈現分歧，熱帶擾動的發展及動向亦完全不同。圖／取自「洩天機教室」專欄

商品推薦