台南地牛翻身 凌晨3時28分楠西規模3.9地震 最大震度3級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時28分，在台南市政府東北東方44.3公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模3.9地震，地震深度16.1公里。

各地震度級：台南市地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度3級、高雄市地區最大震度2、嘉義市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級。

地震 台南 嘉義

延伸閱讀

東京各地災情頻傳！破百毫米雨量狂炸 JR地鐵站周邊成水鄉澤國

東京暴雨成災「多地淹水」！首都圈5000戶停電、羽田機場逾50航班取消

未來1周天氣晴朗 大台北等6縣市明恐飆36度高溫…山區午後留意大雨

北京香山論壇下周登場 陸稱「守護二戰後國際秩序」

相關新聞

國衛院研究狂噴藥防登革熱易有抗藥性 恐養出超級蚊子

國內正值登革熱病媒蚊孳生的高原期，目前超過百分之九十八的本土登革熱疫情均發生在南部，包括台南市、高雄市與屏東縣，其中埃及...

交長：3步驟復甦南部觀光 將辦19活動

丹娜絲颱風及○七二八豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依三步驟逐漸復甦南部交通及觀光，未來會在南...

高溫酷熱午後雷雨 下周東北季風或熱帶擾動對台威脅？ 吳德榮：待觀察

各地持續高溫炎熱天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日...

2026全球最佳智慧醫院 台中榮總蟬聯百大

美國「新聞周刊」（Newsweek）最新公布「二○二六全球最佳智慧醫院」，台中榮總蟬聯進入百名內醫院名單，排名自前次評比...

健康主題館／留心6類藥物 高血壓隱形凶手

很多人以為，血壓升高一定是因為年紀大、鹽吃太多、體重太重等原因造成的。但臨床上，常常遇到一些病人原本血壓正常，吃了一陣子...

好天氣只剩1周 粉專指這時可能有颱風在台灣附近活動

穩定好天氣只剩1周，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式未來1周的累積雨量預測，台灣至日本南方有一塊雨量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。