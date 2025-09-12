台南地牛翻身 凌晨3時28分楠西規模3.9地震 最大震度3級
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時28分，在台南市政府東北東方44.3公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模3.9地震，地震深度16.1公里。
各地震度級：台南市地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度3級、高雄市地區最大震度2、嘉義市地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級。
