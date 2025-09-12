聽新聞
0:00 / 0:00

故宮131件文物捷克國家博物館亮相 翠玉白菜訪歐首度跟「主人」同框

聯合報／ 記者陳宛茜／布拉格即時報導
「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。翠玉白菜依然是人氣焦點。記者陳宛茜／攝影
「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。翠玉白菜依然是人氣焦點。記者陳宛茜／攝影

翠玉娘娘歐洲亮相囉！「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。有趣的是，過往總是單獨出場的翠玉白菜，在捷克卻被配上光緒皇瑾妃娘娘的照片。根據故宮耆老那志良的推測，翠玉白菜可能是瑾妃的嫁妝，但因無法證實，故宮從未讓白菜跟「主人」一起展出。此次捷克特展首度搭配瑾妃娘娘一起出場，讓翠玉白菜更增添「人」味與故事性。

本次展覽「以文物說故事」作為策展理念，精選131組件珍貴文物，並搭配數位展件共同呈現。展覽分為十大主題，單元主題涵蓋「家喻戶曉的翠玉白菜」、「皇室的微型收藏」、「透光古鏡」、「赤壁懷古」、「文人的日常生活」、「清明盛世下的庶民」、「宮廷藝術中的貓」、「異獸獻祥瑞」、「東方的神鬼傳奇」以及「鯉魚躍龍門」，交織故宮文物的精彩故事，引領歐洲觀眾展開一場跨越時空的文化之旅。

捷克國家博物總館長盧卡其表示，這是翠玉白菜第一次來捷克，她在故宮的名氣與歐洲羅浮宮的蒙娜麗莎一樣著名。11日的開幕僅限於貴賓與媒體參加，展覽大門一打開，大批慕名翠玉白菜的白菜迷便來到翠玉白菜的展櫃前。和台北的翠玉白菜展櫃相較，捷克國家博物館展出翠玉白菜的展櫃更加氣派與簡約，若有似無的燈光投射在翠玉白菜身上，籠罩著神祕的光芒。

令人眼睛一亮的是，翠玉白菜展櫃後方的牆上展出瑾妃的黑白照片。底下文字描述，翠玉白菜原本被保管在北京故宮的妃子文瑾(即瑾妃)宮中。文瑾1889年入宮，是光緒皇帝的妃嬪之一。光緒帝過世後，瑾妃晉升為太后，並成為末代皇帝溥儀的養母之一。溥儀退位後，瑾妃成為宮中地位最高的女性。

翠玉白菜的成名，故宮耆老那志良是主要推手。1928年，那志良從庫房中提出白菜，把它放到玉器陳列室展出，猶如百姓飯桌上尋常食材的白菜，從此成為大家印象深刻的一件展品。那志良說起翠玉白菜，表示自己記得，翠玉白菜原本陳設於瑾妃居住的永和宮。因為白菜象徵「清白」」，其上雕有蝗蟲（或稱螽斯）和蟈蟈，以寄託多子多孫的期望，翠玉白菜因此被認為是瑾妃的嫁妝。

瑾妃的妹妹是珍妃，姊妹一起進宮。珍妃成為光緒皇帝的最愛，瑾妃卻不受寵。然而瑾妃並未成為傳統清宮劇中的深宮怨婦，反而力爭上游成為清宮最有權勢的女人，更以「翠玉白菜可能的主人」名留青史。翠玉白菜不僅造型「接地氣」，背後更有這麼一段動人的故事，憑藉話題性成為故宮最夯的人氣國寶。

然而，翠玉白菜曾放在瑾妃宮中只是那志良的「回憶」，並無明確的史料佐證白菜是瑾妃的嫁妝。因此歷年故宮展出翠玉白菜時，從未讓瑾妃的照片和翠玉白菜一起同框。此次捷克展讓翠玉白菜和「可能的主人」一起展出是創舉，反映歐洲人看文物更重視故事與人味。

「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。翠玉白菜依然是人氣焦點。記者陳宛茜／攝影
「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。翠玉白菜依然是人氣焦點。記者陳宛茜／攝影
「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。記者陳宛茜/攝影
「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。記者陳宛茜/攝影
「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。過往總是單獨出場的翠玉白菜，在捷克卻被配上光緒皇瑾妃娘娘的照片，首度與「主人」同框。記者陳宛茜／攝影
「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。過往總是單獨出場的翠玉白菜，在捷克卻被配上光緒皇瑾妃娘娘的照片，首度與「主人」同框。記者陳宛茜／攝影
「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。過往總是單獨出場的翠玉白菜，在捷克卻被配上光緒皇瑾妃娘娘的照片，首度與「主人」同框。記者陳宛茜／攝影
「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。過往總是單獨出場的翠玉白菜，在捷克卻被配上光緒皇瑾妃娘娘的照片，首度與「主人」同框。記者陳宛茜／攝影

捷克 翠玉白菜 北京故宮

延伸閱讀

訪捷克技術博物館 李遠在皇家之車留言：願台捷友誼如鐵道延展

捷克部長層級將首度訪台 率團參與國際半導體展為「捷克館」揭幕

江啟臣今率立院團訪歐 出席故宮展開幕 深化國會外交

侯友宜訪捷克助新北產業進軍歐洲 捷克方表態願回訪新北

相關新聞

國衛院研究狂噴藥防登革熱易有抗藥性 恐養出超級蚊子

國內正值登革熱病媒蚊孳生的高原期，目前超過百分之九十八的本土登革熱疫情均發生在南部，包括台南市、高雄市與屏東縣，其中埃及...

交長：3步驟復甦南部觀光 將辦19活動

丹娜絲颱風及○七二八豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依三步驟逐漸復甦南部交通及觀光，未來會在南...

2026全球最佳智慧醫院 台中榮總蟬聯百大

美國「新聞周刊」（Newsweek）最新公布「二○二六全球最佳智慧醫院」，台中榮總蟬聯進入百名內醫院名單，排名自前次評比...

未來1周繼續熱！午後慎防雷陣雨 下周恐有熱帶系統發展

未來1周依然高溫炎熱，大台北及近山區高溫甚至上看36度，午後局部地區有雷陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前菲律賓東方...

健康主題館／留心6類藥物 高血壓隱形凶手

很多人以為，血壓升高一定是因為年紀大、鹽吃太多、體重太重等原因造成的。但臨床上，常常遇到一些病人原本血壓正常，吃了一陣子...

故宮131件文物捷克國家博物館亮相 翠玉白菜訪歐首度跟「主人」同框

翠玉娘娘歐洲亮相囉！「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。