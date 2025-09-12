故宮131件文物捷克國家博物館亮相 翠玉白菜訪歐首度跟「主人」同框

翠玉娘娘歐洲亮相囉！「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。有趣的是，過往總是單獨出場的翠玉白菜，在捷克卻被配上光緒皇瑾妃娘娘的照片。根據故宮耆老那志良的推測，翠玉白菜可能是瑾妃的嫁妝，但因無法證實，故宮從未讓白菜跟「主人」一起展出。此次捷克特展首度搭配瑾妃娘娘一起出場，讓翠玉白菜更增添「人」味與故事性。

本次展覽「以文物說故事」作為策展理念，精選131組件珍貴文物，並搭配數位展件共同呈現。展覽分為十大主題，單元主題涵蓋「家喻戶曉的翠玉白菜」、「皇室的微型收藏」、「透光古鏡」、「赤壁懷古」、「文人的日常生活」、「清明盛世下的庶民」、「宮廷藝術中的貓」、「異獸獻祥瑞」、「東方的神鬼傳奇」以及「鯉魚躍龍門」，交織故宮文物的精彩故事，引領歐洲觀眾展開一場跨越時空的文化之旅。

捷克國家博物總館長盧卡其表示，這是翠玉白菜第一次來捷克，她在故宮的名氣與歐洲羅浮宮的蒙娜麗莎一樣著名。11日的開幕僅限於貴賓與媒體參加，展覽大門一打開，大批慕名翠玉白菜的白菜迷便來到翠玉白菜的展櫃前。和台北的翠玉白菜展櫃相較，捷克國家博物館展出翠玉白菜的展櫃更加氣派與簡約，若有似無的燈光投射在翠玉白菜身上，籠罩著神祕的光芒。

令人眼睛一亮的是，翠玉白菜展櫃後方的牆上展出瑾妃的黑白照片。底下文字描述，翠玉白菜原本被保管在北京故宮的妃子文瑾(即瑾妃)宮中。文瑾1889年入宮，是光緒皇帝的妃嬪之一。光緒帝過世後，瑾妃晉升為太后，並成為末代皇帝溥儀的養母之一。溥儀退位後，瑾妃成為宮中地位最高的女性。

翠玉白菜的成名，故宮耆老那志良是主要推手。1928年，那志良從庫房中提出白菜，把它放到玉器陳列室展出，猶如百姓飯桌上尋常食材的白菜，從此成為大家印象深刻的一件展品。那志良說起翠玉白菜，表示自己記得，翠玉白菜原本陳設於瑾妃居住的永和宮。因為白菜象徵「清白」」，其上雕有蝗蟲（或稱螽斯）和蟈蟈，以寄託多子多孫的期望，翠玉白菜因此被認為是瑾妃的嫁妝。

瑾妃的妹妹是珍妃，姊妹一起進宮。珍妃成為光緒皇帝的最愛，瑾妃卻不受寵。然而瑾妃並未成為傳統清宮劇中的深宮怨婦，反而力爭上游成為清宮最有權勢的女人，更以「翠玉白菜可能的主人」名留青史。翠玉白菜不僅造型「接地氣」，背後更有這麼一段動人的故事，憑藉話題性成為故宮最夯的人氣國寶。

然而，翠玉白菜曾放在瑾妃宮中只是那志良的「回憶」，並無明確的史料佐證白菜是瑾妃的嫁妝。因此歷年故宮展出翠玉白菜時，從未讓瑾妃的照片和翠玉白菜一起同框。此次捷克展讓翠玉白菜和「可能的主人」一起展出是創舉，反映歐洲人看文物更重視故事與人味。 「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。翠玉白菜依然是人氣焦點。記者陳宛茜／攝影 「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。記者陳宛茜/攝影 「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。過往總是單獨出場的翠玉白菜，在捷克卻被配上光緒皇瑾妃娘娘的照片，首度與「主人」同框。記者陳宛茜／攝影 「故宮文物百選及其故事」特展布拉格時間11日晚上7時開幕，翠玉白菜、清院本清明上河圖等131件故宮國寶文物，於逾200年歷史的捷克國家博物館優雅登場。過往總是單獨出場的翠玉白菜，在捷克卻被配上光緒皇瑾妃娘娘的照片，首度與「主人」同框。記者陳宛茜／攝影

