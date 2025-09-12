聽新聞
非聽不可／肩關節疾患

聯合新聞網／ 本報訊

主講：博仁醫院復健科物理治療師陳彥儒

時間：9月20日(六)上午10時至11時

地點：永年國際會議廳 台北市松山區光復北路82號B1

洽詢：02-2578-6677轉2232

