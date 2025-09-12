聽新聞
健康你我他／讓人生充滿樂趣 大腦自然更年輕

聯合報／ 林靜瑜（屏東鹽埔）
園藝是我的愛好之一，期待透過不斷學習新事物與方法，讓邁向六字頭的自己頭好壯壯。圖／林靜瑜提供
園藝是我的愛好之一，期待透過不斷學習新事物與方法，讓邁向六字頭的自己頭好壯壯。圖／林靜瑜提供

「不在意周圍的人事物」、「記憶變得模糊」、「一再重申同樣的主張」、「情緒容易激動」…不知中了幾項？不自覺這樣做，是大腦老化的現象，日本腦科學權威西剛志博士稱之為「高齡腦」，對號入座的朋友也不用太緊張，因為後天形成的高齡腦還有辦法挽救，而且做起來並不困難。

最近拜讀「大腦部老化的人都這樣做！」一書，驚覺要健康到老，不只要體魄強健，也需頭腦清晰。持之以恆透過改變「思考方式」、「行為」及「日常習慣」，就可以鍛鍊大腦。例如：運球、跳雙人舞都是能讓大腦更年輕的「協調運動」；學習新事物，則可提升大腦靈活度、增強記憶；維持好聽力、增加咀嚼次數、攝取動物性蛋白質等健康習慣，可使大腦更年輕。

再忙，也要休息與放鬆、培養廣泛興趣、養狗、工作、使用數位工具、手寫提升大腦認知等生活習慣，不易失智。讓大腦更年輕的思維模式，是以主觀年齡生活、說了負面的話後，要加上「但是」、多說「謝謝」、減少壞壓力，增加好壓力、在對話中加入擬聲詞、不依賴別人等。

書中還有許多避免大腦老化的方法，值得一探究竟。「讓人生充滿樂趣的100個辦法」中，我最喜歡閱讀、園藝、烹飪和旅遊，也持續由此延伸學習新事物與新方法，期待邁向六字頭的自己能頭好壯壯。

