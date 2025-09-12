聽新聞
0:00 / 0:00

過午夜才睡 心血管疾病風險增25%

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
超過午夜才睡，罹患心血管疾病風險高。圖／123RF
超過午夜才睡，罹患心血管疾病風險高。圖／123RF

歌手蔡依林分享每天晚上9點半就上床睡覺，引發民眾效仿。不過，現代人生活忙碌，晚睡已成常態，要提早至9點半睡覺有其困難，許多民眾感嘆「躺了半小時還在滑手機」。家醫科醫師李唐越表示，根據國際研究，晚間10時至11時入睡，為降低罹患心血管疾病風險的黃金時段，民眾其實不需要硬逼自己達到「蔡依林標準時間」。

李唐越指出，根據英國一項研究，分析超8萬8千位民眾，發現晚上10至11時入睡者，罹患心血管疾病風險最低，若延後至午夜前的11至12時才入睡，罹患心血管疾病風險上升12%，若超過午夜才睡，風險提高達25%，且不論太早、太晚入睡，或睡眠時間太長、太短，都會提高心血管疾病風險，建議民眾多給自己彈性，反而有助放鬆入眠。

不過，部分民眾即使在合理時間入睡，隔天還是感覺睡不飽，白天精神不濟。李唐越說，這可能是受身體代謝狀態影響，與本身體脂、血糖等情況有關，一項研究指出，身體質量指數（BMI）超過25的過重族群，發生睡眠障礙風險比正常人高出33%，BMI超過30的肥胖者，睡眠障礙風險為過重者2倍。代謝異常干擾睡眠，會形成睡不好、疲憊、愈吃愈多的惡性循環。

李唐越指出，睡眠與代謝之間彼此為雙向干擾關係，晚睡會影響荷爾蒙及血糖穩定，體脂過高、血糖異常、慢性發炎，也會破壞睡眠品質，建議長期睡不好、白天不起精神，即使調整作息也無法改善的民眾，應從體脂率、血糖與發炎指標著手，透過抽血檢查與專業團隊協助，找出真正干擾源，同時建議調整飲食習慣，控制代謝相關檢驗數值。

肥胖 蔡依林 睡眠時間 心血管疾病

延伸閱讀

爬樓梯不只強腿力！專家曝7大效益：長期堅持有助心血管健康

【慢病最愛問】網路上看到有非侵入式的血糖監測、也有群組在賣很便宜的胰島素輸注器材，可以買來試試看嗎？

沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

「蔡依林標準時間」難達到 醫示警：午夜才睡 心血管疾病風險激增

相關新聞

國衛院研究狂噴藥防登革熱易有抗藥性 恐養出超級蚊子

國內正值登革熱病媒蚊孳生的高原期，目前超過百分之九十八的本土登革熱疫情均發生在南部，包括台南市、高雄市與屏東縣，其中埃及...

交長：3步驟復甦南部觀光 將辦19活動

丹娜絲颱風及○七二八豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依三步驟逐漸復甦南部交通及觀光，未來會在南...

2026全球最佳智慧醫院 台中榮總蟬聯百大

美國「新聞周刊」（Newsweek）最新公布「二○二六全球最佳智慧醫院」，台中榮總蟬聯進入百名內醫院名單，排名自前次評比...

未來1周繼續熱！午後慎防雷陣雨 下周恐有熱帶系統發展

未來1周依然高溫炎熱，大台北及近山區高溫甚至上看36度，午後局部地區有雷陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前菲律賓東方...

健康主題館／留心6類藥物 高血壓隱形凶手

很多人以為，血壓升高一定是因為年紀大、鹽吃太多、體重太重等原因造成的。但臨床上，常常遇到一些病人原本血壓正常，吃了一陣子...

非聽不可／肩關節疾患

主講：博仁醫院復健科物理治療師陳彥儒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。