過午夜才睡 心血管疾病風險增25%

歌手蔡依林分享每天晚上9點半就上床睡覺，引發民眾效仿。不過，現代人生活忙碌，晚睡已成常態，要提早至9點半睡覺有其困難，許多民眾感嘆「躺了半小時還在滑手機」。家醫科醫師李唐越表示，根據國際研究，晚間10時至11時入睡，為降低罹患心血管疾病風險的黃金時段，民眾其實不需要硬逼自己達到「蔡依林標準時間」。

李唐越指出，根據英國一項研究，分析超8萬8千位民眾，發現晚上10至11時入睡者，罹患心血管疾病風險最低，若延後至午夜前的11至12時才入睡，罹患心血管疾病風險上升12%，若超過午夜才睡，風險提高達25%，且不論太早、太晚入睡，或睡眠時間太長、太短，都會提高心血管疾病風險，建議民眾多給自己彈性，反而有助放鬆入眠。

不過，部分民眾即使在合理時間入睡，隔天還是感覺睡不飽，白天精神不濟。李唐越說，這可能是受身體代謝狀態影響，與本身體脂、血糖等情況有關，一項研究指出，身體質量指數（BMI）超過25的過重族群，發生睡眠障礙風險比正常人高出33%，BMI超過30的肥胖者，睡眠障礙風險為過重者2倍。代謝異常干擾睡眠，會形成睡不好、疲憊、愈吃愈多的惡性循環。

李唐越指出，睡眠與代謝之間彼此為雙向干擾關係，晚睡會影響荷爾蒙及血糖穩定，體脂過高、血糖異常、慢性發炎，也會破壞睡眠品質，建議長期睡不好、白天不起精神，即使調整作息也無法改善的民眾，應從體脂率、血糖與發炎指標著手，透過抽血檢查與專業團隊協助，找出真正干擾源，同時建議調整飲食習慣，控制代謝相關檢驗數值。

