健康主題館／留心6類藥物 高血壓隱形凶手

很多人以為，血壓升高一定是因為年紀大、鹽吃太多、體重太重等原因造成的。但臨床上，常常遇到一些病人原本血壓正常，吃了一陣子的某些藥，卻莫名其妙地血壓飆高，怎麼控制都不穩定，其實，這可能是發生了「藥物性高血壓」。

門診中有一位65歲阿姨，平時血壓控制得很好，卻在最近幾周血壓動不動就飆到160、170mmHg，還伴隨頭暈、心悸。問診才發現，她因為膝蓋痛，最近開始服用止痛藥與類固醇，也吃了減重藥和中草藥調理身體，這些看似無害的藥物，都可能是造成她的血壓升高的原因。

不是只有三高、吃太鹹才會高血壓，某些藥物也可能是「高血壓的隱形凶手」。事實上，許多日常會使用到的非高血壓藥物，都可能導致血壓上升。

常見6類藥物 引發血壓升高

●類固醇（如prednisolone）：廣泛使用於關節炎、氣喘、過敏，但會增加體內水鈉滯留，導致血壓升高。

●非類固醇消炎藥（NSAIDs，如ibuprofen、celecoxib）：常用於關節或肌肉疼痛，會影響腎臟前列腺素合成，降低腎血流，也可能升高血壓。

●鼻塞噴劑或感冒藥（含類麻黃素）：市售成藥中常見，會刺激交感神經，使血管收縮、血壓上升。

●避孕藥、荷爾蒙補充劑：含雌激素成分的藥物，可能影響血管調控與體液平衡。

●抗憂鬱藥（如venlafaxine）：某些神經傳導劑相關藥物，也可能刺激交感神經活性。

●中草藥與減重產品：部分成分如甘草、麻黃、咖啡因等，亦可能升高血壓，甚至引起心律不整。

這6類藥物常被民眾忽略，尤其長者多有多重用藥，若未與醫師充分溝通，容易導致「原本控制得不錯的高血壓變得不穩定」，甚至引發高血壓。

血壓上升怎麼辦？

1.當血壓突然變高，或原本穩定的高血壓控制不佳，請回想近期是否有新增藥物或保健品，主動告訴醫師，讓醫師有機會從源頭下手改善。

2.切勿自行停藥或加藥，一些藥物如類固醇需漸進調整，需由專業醫師判斷劑量調整。

3.如果因其他疾病必須長期使用這些影響血壓的藥物，醫師會根據情況調整降壓藥，或改用對心血管較友善的替代藥物。

保護血管健康的第一步，務必要定期量血壓，且主動告知用藥史。若有疑問，也別害怕多問一句「這個藥會不會影響血壓？」醫病合作，才能讓血壓穩定、身體無礙。

