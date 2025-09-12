聽新聞
男性「鮪魚肚」 荷爾蒙失調警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
男性腰圍超過90公分，凸出「鮪魚肚」，小心是男性荷爾蒙失調的警訊。本報資料照片
男性腰圍≧90公分，就代表腰圍過粗，而凸出來的「鮪魚肚」，除了反映內臟脂肪的堆積，更隱藏了體內男性荷爾蒙失調的警訊。台北美兆診所副院長林美秀提醒，許多男性在身體出現變化時，第一個反應是「胖了」、「年紀大了」，實際上，肥胖與代謝異常正是導致男性荷爾蒙下滑的關鍵元凶。

林美秀指出，根據美兆最新統計與臨床觀察，許多年輕男性在30歲出頭就已出現肥胖、血糖異常與代謝症候群等問題，進一步引發男性荷爾蒙（睪固酮）下降。但不少男性對於自身荷爾蒙失調都渾然不知，只覺得疲憊感日益加重，連帶影響睡眠品質、情緒低落，性欲也下降。

「男性荷爾蒙不只是性功能的指標，還牽動著體能表現、抗壓能力與新陳代謝速度。」林美秀說，當男性荷爾蒙悄悄下降，很多事就開始變得力不從心，甚至掉入身心失衡黑洞。這些症狀好發於40歲以上男性，其實國人代謝警訊已提前啟動，有年輕化的趨勢。

林美秀強調，肥胖與代謝異常是導致男性荷爾蒙下滑的關鍵元凶，因為脂肪本身會釋放發炎因子，抑制睪固酮分泌。當男性荷爾蒙下降時，肌肉量會跟著減少，讓脂肪更容易囤積，形成「變胖、荷爾蒙降低、代謝變差、更胖」的惡性循環，腰圍完全失控。

林美秀表示，這些代謝異常，不只預告糖尿病、高血壓等慢性病的風險，也影響男性荷爾蒙的下降速度，愈早出現代謝異常，睪固酮耗損就愈快。若經檢查確認是睪固酮數值低下，建議採行規律運動、改變飲食、調整作息三種方式改善。

1.規律運動：做增肌減脂運動，例如重量訓練，可提升肌肉量，減少睪固酮轉化成女性荷爾蒙。

2.改變飲食：減少食用精緻澱粉與過度加工品，控制糖分攝取，並將晚餐提早，讓腸胃道有更多時間消化食物。

3.調整作息：睪固酮主要在深度睡眠時分泌，充足睡眠與減壓，是荷爾蒙穩定的關鍵。

運動 肥胖 高血壓 健康飲食

