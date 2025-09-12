拚更多百大智慧醫院 專家籲政府推跨院合作、資源共享

美國「新聞周刊」（Newsweek）公布全球最佳智慧醫院排行，台中榮總獲列前百大醫院。專家建議，若要讓更多醫院進入前一百名，政府與醫療院所應積極合作，共同推動跨院合作與資源共享，建立通用智慧醫療雲端平台及資料交換機制，降低單一醫院資訊系統設備升級負擔，提升經濟規模與效益，並促進醫療院所與科技產業合作。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，為讓醫院成為智慧醫院，應結合學研單位、科技產業及新創團隊一同發展長期合作關係，致力研發人工智慧（ＡＩ）醫療模型、物聯網應用與臨床決策支援系統等，積極推動技術移轉與專利布局，擴大創新能見度。

洪子仁呼籲，政府應提供經費補助、人才培訓及跨院合作平台，協助醫院克服智慧醫療投資成本及人力培育的限制，形成「國家級智慧醫院升級策略」，近期政府推動「健康台灣深耕計畫」，即可協助醫療院所建立資通訊基礎建設及ＡＩ臨床運用，盼有更多類似方案支持。

國際各項智慧醫療評比，重視實際成效。洪子仁說，參考指標包括患者報告結果（PROMs）、同儕推薦及國際評鑑等，若醫院未能充分量化呈現智慧醫療臨床成效，發表學術論文，或將智慧醫療專利技術技轉民間廠商，評分恐難提升，建議醫療院應主動收集並公開智慧醫療成效、病患與醫護滿意度、安全與效率指標。

另，為提升國際曝光程度，洪子仁建議，醫療機構應參與國際智慧醫療研討會、論壇與指標性競賽，主動提交案例與研究成果，提升在全球醫療領域的聲量與同儕推薦分數。

商品推薦