聽新聞
0:00 / 0:00

拚更多百大智慧醫院 專家籲政府推跨院合作、資源共享

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

美國「新聞周刊」（Newsweek）公布全球最佳智慧醫院排行，台中榮總獲列前百大醫院。專家建議，若要讓更多醫院進入前一百名，政府與醫療院所應積極合作，共同推動跨院合作與資源共享，建立通用智慧醫療雲端平台及資料交換機制，降低單一醫院資訊系統設備升級負擔，提升經濟規模與效益，並促進醫療院所與科技產業合作。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，為讓醫院成為智慧醫院，應結合學研單位、科技產業及新創團隊一同發展長期合作關係，致力研發人工智慧（ＡＩ）醫療模型、物聯網應用與臨床決策支援系統等，積極推動技術移轉與專利布局，擴大創新能見度。

洪子仁呼籲，政府應提供經費補助、人才培訓及跨院合作平台，協助醫院克服智慧醫療投資成本及人力培育的限制，形成「國家級智慧醫院升級策略」，近期政府推動「健康台灣深耕計畫」，即可協助醫療院所建立資通訊基礎建設及ＡＩ臨床運用，盼有更多類似方案支持。

國際各項智慧醫療評比，重視實際成效。洪子仁說，參考指標包括患者報告結果（PROMs）、同儕推薦及國際評鑑等，若醫院未能充分量化呈現智慧醫療臨床成效，發表學術論文，或將智慧醫療專利技術技轉民間廠商，評分恐難提升，建議醫療院應主動收集並公開智慧醫療成效、病患與醫護滿意度、安全與效率指標。

另，為提升國際曝光程度，洪子仁建議，醫療機構應參與國際智慧醫療研討會、論壇與指標性競賽，主動提交案例與研究成果，提升在全球醫療領域的聲量與同儕推薦分數。

AI 洪子仁 台中榮總

延伸閱讀

衛福部擬調整護病比獎勵方案 醫管專家認同

避免加號看不完！明星級醫師多開特別門診 專家：有助維護醫療品質

主治醫師上下班需打卡惹議 專家：推動加班費免稅有助醫院留人

傳健保署長石崇良接任衛福部長 醫界肯定歷練豐富、列3大挑戰

相關新聞

國衛院研究狂噴藥防登革熱易有抗藥性 恐養出超級蚊子

國內正值登革熱病媒蚊孳生的高原期，目前超過百分之九十八的本土登革熱疫情均發生在南部，包括台南市、高雄市與屏東縣，其中埃及...

交長：3步驟復甦南部觀光 將辦19活動

丹娜絲颱風及○七二八豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依三步驟逐漸復甦南部交通及觀光，未來會在南...

2026全球最佳智慧醫院 台中榮總蟬聯百大

美國「新聞周刊」（Newsweek）最新公布「二○二六全球最佳智慧醫院」，台中榮總蟬聯進入百名內醫院名單，排名自前次評比...

未來1周繼續熱！午後慎防雷陣雨 下周恐有熱帶系統發展

未來1周依然高溫炎熱，大台北及近山區高溫甚至上看36度，午後局部地區有雷陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前菲律賓東方...

健康主題館／留心6類藥物 高血壓隱形凶手

很多人以為，血壓升高一定是因為年紀大、鹽吃太多、體重太重等原因造成的。但臨床上，常常遇到一些病人原本血壓正常，吃了一陣子...

非聽不可／肩關節疾患

主講：博仁醫院復健科物理治療師陳彥儒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。