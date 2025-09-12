聽新聞
2026全球最佳智慧醫院 台中榮總蟬聯百大

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
美國「新聞周刊」（Newsweek）最新公布「二○二六全球最佳智慧醫院」，台中榮總蟬聯進入百名內醫院名單，更是國內唯一一家進入前一百名的醫院。圖／取自台中榮總網站
美國「新聞周刊」（Newsweek）最新公布「二○二六全球最佳智慧醫院」，台中榮總蟬聯進入百名內醫院名單，排名自前次評比九十九名上升至八十五名，為國內唯一一家進入百大的醫院，而全台進入前三五○名的醫院也從前次評比八家增至十三家。台中榮總名譽院長陳適安說，國內愈來愈多醫院取得健康資訊系統的國際認證等資格，預期明後年國內將有四、五家醫院也進入百大，趕上日、韓、新加坡等國水準。

新聞周刊智慧醫院評比，針對全球三十個國家，共三五○家頂尖醫院，經十大領域評分，分別為健康資訊系統、醫院電子功能、遠距醫療、人工智慧（ＡＩ）、虛擬教學、機器人使用、病人滿意度、員工滿意度、安全性、國際認證及獎項。

「醫院發展智慧醫療的關鍵，不能只做ＡＩ，沒做ＡＩ也無妨，但一定要推動數位轉型」。陳適安說，如台中榮總去年與鴻海合作開發「護理協作機器人」，近年也發展骨質疏鬆症ＡＩ判讀系統，利用智慧醫材及早發現病人、提早用藥，減少骨折機會，未來智慧醫療目標是串聯預防及治療，以省下藥費、治療費用，就有機會爭取健保給付。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，國際頂尖醫院均投入大量資金與人力，發展ＡＩ、物聯網（IoT）、大數據及虛擬醫療等高成本技術，國內醫療院所受限健保總額及院內預算分配等原因，加上不少智慧醫療項目尚無健保給付，造成推動智慧化的經費與規模處處受限。

陳適安說，國內健保與商業醫療保險相輔相成，數位醫材、ＡＩ軟體等無法全數納入健保給付，但不少保單都已將數位醫療納入保障。目前衛福部也成立三大ＡＩ中心，其中「ＡＩ影響性研究中心」是為評估導入ＡＩ是否能減少醫療支出，隨制度完備，預期未來將有更多智慧醫材納入健保給付，且衛福部、經濟部等部會，也會提供相關資源，在智慧醫院的推動上「大家一起努力，不必灰心」。

