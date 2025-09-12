聽新聞
鄧麗君歌曲 將登國家音樂廳
華語歌壇傳奇鄧麗君生前有兩個願望，「與交響樂團合作」已於前年由灣聲樂團以交響編制實現。今年是她逝世卅周年，灣聲特與金寶山社會福利慈善事業基金會、鄧麗君文教基金會攜手，一起實現這位永遠的天后另一願望「登上國家音樂廳」。
國家音樂廳於一九八七年啟用，當年設定為供古典音樂演出。鄧麗君三哥、鄧麗君文教基金會董事長鄧長富表示，早年音樂場館少，國家音樂廳是國內公認最高的音樂殿堂，妹妹聽說音樂廳啟用，曾問過他有沒有機會可以去演唱，但因音樂廳的設定方向、座位不像流行音樂會一般四、五千個起跳那麼多，並未成真。
灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，灣聲演奏多年來一直有演出鄧的音樂，近來的「灣聲點唱機」讓觀眾現場點播，結果很多人都點鄧麗君歌曲。這次音樂會將集中演出鄧麗君美好的音樂，一次性在國家最高殿堂國家音樂廳演出。「永恆與經典」音樂會十月五日晚上七時半在台北國家音樂廳登場。
