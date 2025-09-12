交長：3步驟復甦南部觀光 將辦19活動

丹娜絲颱風及○七二八豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依三步驟逐漸復甦南部交通及觀光，未來會在南部舉辦十九個活動，且正在規畫「屏南快速道路」，縮短前往墾丁的時間。但旅行業者說，他們需要的是即時性的實質效益，政府救國旅的時間點緩不濟急。

交通部長陳世凱昨上電台受訪，談丹娜絲颱風重創南台灣、墾丁爭議等觀光國旅問題，陳世凱指出，目前國旅形式正在改變，過去民眾前往墾丁都會去逛墾丁大街，但現在人潮逐漸轉移到其他地方，如屏東、恆春、車城等。

陳世凱指出，二○二一年至二○二四年民宿加上飯店共增加一四○○多家，飯店從業人員增加三六○多人，此外，多家高檔、星級酒店陸續在台灣投資、啟用。

陳世凱舉例，像是明年將在台北大巨蛋開幕的台北洲際酒店，另近期還有四季酒店、嘉佩樂酒店也陸續開幕，「若台灣市場不好，業者也不會來投資」，大家都說飯店很貴，但反而四星、五星級飯店訂房率很高，代表台灣人在國旅時，希望走的是「高品質」的旅遊及服務品質。

陳世凱說，風災重創南部，因此首要目標是疏通道路，再來就是景點修復重建，如溫泉區、觀景步道等，第三步就是引客，用活動帶動人潮，並透露未來將在南部舉辦十九個活動。

由於交通愈來愈便利，一日遊的比例也提高，陳世凱表示，已請觀光署規畫夜間大型活動，如煙火或以月亮為主題的音樂祭等，拉長民眾旅遊天數。

另外，前往墾丁的交通被詬病已久，陳世凱坦言，確實許多人在搭高鐵到高雄後，後續的交通接駁是個問題。陳世凱指出，未來除有高鐵南延屏東，目前也正在規畫「屏南快速道路」可直達恆春，將大幅縮短搭車、行車時間。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良表示，肯定中央及交通部的幫助及用心，但業者受到的影響很大，需要即時性的實際效益，認為中央在規畫時間點仍有落差，緩不濟急的情況下，應盡快提出振興觀光的方案，或讓旅遊商業全聯會作為溝通及協助的橋梁，由該會提出振興觀光事項，讓業者的狀況有所提升。

商品推薦