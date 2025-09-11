昇恆昌永續發展與多元共融 雙軌並進打造綠色國門

面對全球氣候變遷與永續發展挑戰，昇恆昌免稅商店今年首度自主完成桃園國際機場免稅店的ISO 14064-1溫室氣體盤查，即獲國際第三方驗證單位BSI（英國標準協會）認證。還在今天舉行的2025亞太永續博覽會獲頒台灣永續行動獎銀獎肯定。

昇恆昌免稅店表示，雖非法規規定企業，但昇恆昌今年將自主完成全台13處據點碳盤查，其中南崁保稅倉庫已連兩年完成查證並減少近300公噸碳排，桃園機場免稅店更是配合桃園國際機場整體永續策略，積極推動減碳措施，包括產地直送、支持地方創生等，帶動旅遊零售業向綠色國門目標邁進。

長期推動CSR（企業社會責任）與ESG，是全台首家發行永續報告書的百貨零售業者，也是全球旅遊零售產業首家通過永續報告認證的企業。

此外，昇恆昌以「多元共融、人才永續」為核心，推動社會多元共融專案，雇用身心障礙與原住民員工比例遠超法定標準，並聘用300多名新住民與東南亞實習生，展現包容與文化整合力；同時推動全員志工文化，長期支持育幼院與安養機構等社福單位，不僅獲衛福部健康職場認證、HR ASIA最佳雇主品牌獎及桃園市優良實習廠商肯定，今日也榮獲台灣永續行動獎銀獎，為全台唯一獲此殊榮的旅遊零售業者，展現企業推動永續與包容的實質成果。 昇恆昌桃園國際機場免稅店首度執行溫室氣體盤查，即獲得國際第三方驗證單位BSI認證授予證書。圖/昇恆昌提供

