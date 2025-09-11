快訊

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

昇恆昌永續發展與多元共融 雙軌並進打造綠色國門

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
昇恆昌榮獲台灣永續行動獎銀獎，為全台唯一獲此殊榮的旅遊零售業者。圖/昇恆昌提供
昇恆昌榮獲台灣永續行動獎銀獎，為全台唯一獲此殊榮的旅遊零售業者。圖/昇恆昌提供

面對全球氣候變遷與永續發展挑戰，昇恆昌免稅商店今年首度自主完成桃園國際機場免稅店的ISO 14064-1溫室氣體盤查，即獲國際第三方驗證單位BSI（英國標準協會）認證。還在今天舉行的2025亞太永續博覽會獲頒台灣永續行動獎銀獎肯定。

昇恆昌免稅店表示，雖非法規規定企業，但昇恆昌今年將自主完成全台13處據點碳盤查，其中南崁保稅倉庫已連兩年完成查證並減少近300公噸碳排，桃園機場免稅店更是配合桃園國際機場整體永續策略，積極推動減碳措施，包括產地直送、支持地方創生等，帶動旅遊零售業向綠色國門目標邁進。

長期推動CSR（企業社會責任）與ESG，是全台首家發行永續報告書的百貨零售業者，也是全球旅遊零售產業首家通過永續報告認證的企業。

此外，昇恆昌以「多元共融、人才永續」為核心，推動社會多元共融專案，雇用身心障礙與原住民員工比例遠超法定標準，並聘用300多名新住民與東南亞實習生，展現包容與文化整合力；同時推動全員志工文化，長期支持育幼院與安養機構等社福單位，不僅獲衛福部健康職場認證、HR ASIA最佳雇主品牌獎及桃園市優良實習廠商肯定，今日也榮獲台灣永續行動獎銀獎，為全台唯一獲此殊榮的旅遊零售業者，展現企業推動永續與包容的實質成果。

昇恆昌桃園國際機場免稅店首度執行溫室氣體盤查，即獲得國際第三方驗證單位BSI認證授予證書。圖/昇恆昌提供
昇恆昌桃園國際機場免稅店首度執行溫室氣體盤查，即獲得國際第三方驗證單位BSI認證授予證書。圖/昇恆昌提供

永續 實習 桃園機場

延伸閱讀

南投縣府運用智慧科技 減少碳排提升服務獲肯定

ESG最前線／永續長轉型 走向決策核心

群益ESG投等債 11日上市

運輸環境組織研究 歐盟多數車商可達成碳排目標

相關新聞

目睹暴民衝上遊覽車！尼泊爾示威「台灣團受困」 觀光署曝現況

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿，有台灣旅行團受...

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

近來有詐欺犯罪集團利用「公路監理資料有償利用服務網」，花2元就查到周邊是否有公務車，順利躲避警方查緝，為避免網站被不當利...

未來1周繼續熱！午後慎防雷陣雨 下周恐有熱帶系統發展

未來1周依然高溫炎熱，大台北及近山區高溫甚至上看36度，午後局部地區有雷陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前菲律賓東方...

營養價值高！新鮮香菇亨煮多「這步驟」 維生素D含量翻倍

台灣菇類全年皆可見，主產季為夏秋兩季，各類蕈菇除了富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素，營養價值極高...

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

台大2狼醫遭判刑 醫師公會提強制撤照、停業年限改革

台大醫院婦產部前主任陳思原被控性騷多名女同事、前住院醫師黃信穎因性侵女病患被判刑三年。中華民國醫師公會全國聯合會表示，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。