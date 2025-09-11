台大2狼醫遭判刑 醫師公會提強制撤照、停業年限改革

台大醫院婦產部前主任陳思原被控性騷多名女同事、前住院醫師黃信穎因性侵女病患被判刑三年。中華民國醫師公會全國聯合會表示，對於性騷絕對零容忍，且醫師懲戒機制由主管機關負責，應立法明訂「強制撤銷執照」或「不得低於一定年限停業」，回復執業也應增加規範。

全聯會表示，依現行法制，醫師懲戒權限由衛生主管機關及醫師懲戒委員會行使，並非由醫師公會直接執行。全聯會作為專業團體，雖無法介入懲戒裁決，但始終秉持專業自律精神，持續向社會重申醫師應守專業本分、尊重性別平等，並呼籲所有醫師不得有任何不當或侵犯他人行為。社會各界應將責任歸屬釐清，避免誤解醫師公會「毫無作為」。

全聯會指出，於今年9月7日會員代表大會，已經通過最新修正醫師倫理規範。新修正版本中，明確將住院醫師或其他相關人等遭受不當性騷擾情形納入違反倫理規範的範疇，進一步強化醫師專業倫理的規範性與約束力。此舉顯示，全聯會並非袖手旁觀，而是持續透過制度更新，要求全體醫師遵守更嚴格的專業倫理標準。

為避免類似事件重演，並回應社會疑慮，全聯會提出以下制度改革方向，第一明確規定重大性不端最低處分，對於涉及病患性侵害、藉診療之名實施不當接觸等行為，應立法明訂「強制撤銷執照」或「不得低於一定年限停業」。

第二應該透過詳細明確規定，以利遵守外，才能建立裁罰一致性。第三若醫師欲回復執業，必須完成性別平等、醫學倫理、創傷知情等專業訓練，並通過外部稽核。

全聯會說，醫師專業建立於病人信任之上，絕不縱容任何醫師違反專業倫理與人性尊嚴。同時呼籲社會在追求正義之時，也應「毋枉毋縱」，讓懲戒制度既能嚴正懲處失德之醫師，也能維護大多數醫師辛勤守護病患健康的專業形象。

商品推薦