快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

台大2狼醫懲戒結果出爐 醫師公會籲立法明訂強制撤照

中央社／ 台北11日電
台大醫院婦產部先前接連爆出狼醫事件，台北市衛生局近日在市府公報公告，經醫師懲戒委員會決議，對移付懲戒的2名醫師，陳思原處停業3個月、黃信穎處廢止執業執照。本報系資料照
台大醫院婦產部先前接連爆出狼醫事件，台北市衛生局近日在市府公報公告，經醫師懲戒委員會決議，對移付懲戒的2名醫師，陳思原處停業3個月、黃信穎處廢止執業執照。本報系資料照

台大醫院狼醫懲戒結果出爐，醫師公會今晚表示，對性侵與性騷零容忍，針對涉及病患性侵或藉診療之名進行不當接觸者，應立法明訂強制撤銷執照或至少停業一定年限的規範。

台大醫院婦產部先前接連爆出狼醫事件，台北市衛生局近日在市府公報公告，經醫師懲戒委員會決議，對移付懲戒的2名醫師，陳思原處停業3個月、黃信穎處廢止執業執照。

中華民國醫師公會全國聯合會今天晚間發布聲明指出，任何醫師如涉及性侵害性騷擾等重大違反專業倫理與人性尊嚴之行為，全聯會一再強調「絕對零容忍」的立場。

醫師公會全聯會表示，依現行法制，醫師懲戒權限係由衛生主管機關及醫師懲戒委員會行使，並非由醫師公會直接執行。日前已於9月7日會員代表大會中，通過最新修正「醫師倫理規範」，明確將住院醫師或其他相關人等遭受不當性騷擾情形，納入違反倫理規範的範疇，進一步強化醫師專業倫理的規範性與約束力。

此外，醫師公會全聯會提出3點建議，包括明確規定重大不端正行為的最低處分，對於涉及病患性侵害、藉診療之名實施不當接觸等行為，應立法明訂「強制撤銷執照」或「不得低於一定年限停業」；訂定懲戒詳細規範，建立裁罰一致性；回復執業增加規範。

醫師公會全聯會發言人暨醫事法規委員會召集委員吳欣席告訴媒體，現在僅籠統在醫師法中授權可做出哪些懲戒作為，最嚴重甚至取消醫師資格，但卻沒有量刑標準，最好由法律明文訂定，才能有所依循、推動跟實施；至於一定年限的範圍到哪，有待各界討論、凝聚共識。

衛生福利部醫事司長劉越萍表示，根據醫師法的懲戒規定，最嚴重可廢止醫師證書，其次是停業、撤銷執業登記，本來就有不同層次的懲處規範；未來對於裁罰基準是否要有一致的規範，可以再討論。

她也提到，依現行規定，裁罰作為會與醫師公會、衛生局討論，而事件嚴重程度跟性平三法的規範有關，案情屬輕、中或重需要釐清，如何建立共識、怎麼做比較好，可以再改進。

醫師 衛生局 性侵害 性騷擾 台大醫院

延伸閱讀

一般補助款改申請制 藍批中央集權又集錢：已提案立法拉高位階

台大醫院婦產部2狼醫懲戒確定 黃信穎執照廢止、陳思原停業3個月

續推公費醫計畫…周慶明：國衛院6年前就說「沒用」 無助改善偏鄉缺醫

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行審慎判斷

相關新聞

目睹暴民衝上遊覽車！尼泊爾示威「台灣團受困」 觀光署曝現況

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿，有台灣旅行團受...

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

近來有詐欺犯罪集團利用「公路監理資料有償利用服務網」，花2元就查到周邊是否有公務車，順利躲避警方查緝，為避免網站被不當利...

未來1周繼續熱！午後慎防雷陣雨 下周恐有熱帶系統發展

未來1周依然高溫炎熱，大台北及近山區高溫甚至上看36度，午後局部地區有雷陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前菲律賓東方...

營養價值高！新鮮香菇亨煮多「這步驟」 維生素D含量翻倍

台灣菇類全年皆可見，主產季為夏秋兩季，各類蕈菇除了富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素，營養價值極高...

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

台大2狼醫懲戒結果出爐 醫師公會籲立法明訂強制撤照

台大醫院狼醫懲戒結果出爐，醫師公會今晚表示，對性侵與性騷零容忍，針對涉及病患性侵或藉診療之名進行不當接觸者，應立法明訂強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。