長榮海運參展2025亞太永續博覽會 「綠色航運 永續未來」展現行動承諾

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
展場中特別設置「綠色航運 永續未來」拍照區，並製作各式手舉牌，供民眾拍照打卡留念。圖／長榮海運提供
2025亞太永續博覽會9月11日至13日於台北世貿一館登場，長榮海運展場規畫以「環保船隊與能源轉型、海運節能策略、智能碼頭、減排管理、生態保護」5大主軸，全面展現對永續發展的承諾與具體作為。

長榮海運以「綠色航運 永續未來」為主題，參展「2025 亞太永續博覽會」，展場規畫以「環保船隊與能源轉型、海運節能策略、智能碼頭、減排管理、生態保護」5大主軸。展區大量採用可回收再利用的環保材質，包含紙管、甘蔗板打造造型隔間與服務台，展現對環境友善的實踐態度。

為讓參觀民眾深入了解長榮海運在環保上的努力，現場將安排專人導覽解說，並設有拍照區及手舉牌，讓民眾能與新一代貨櫃船合影留念，且只要完成簡單問卷填寫，即可獲得限量環保紀念品，數量有限，送完為止。

現場也將展示長榮海運最新一代環保貨櫃船的模型與圖片，讓參觀民眾能近距離了解船舶結構，並認識節能導風罩、空氣潤滑系統與岸電設備如何有效降低碳排放。同時，展區也呈現長榮在ESG的多項實踐成果，像是拒運非法動植物、減速航行以降低鯨魚碰撞風險、導入壓艙水管理系統以維護海洋生態與生物多樣性。

長榮海運表示，以「綠色地球的守護者」自我期許，積極響應國際海事組織（IMO）2050航運淨零目標，每年進行溫室氣體盤查並通過第三方驗證；同時，也持續參與國際生態保護行動，攜手全球供應鏈夥伴，以創新技術與實際行動，為世界航道注入永續綠色動能。

長榮海運展示最新一代環保貨櫃船的模型與圖片，讓參觀民眾可以近距離了解船舶結構，同時展示設計舒適新穎的住艙照片，讓船員即使身處海上也能擁有如同在家的舒適感受。圖／長榮海運提供
長榮海運以「綠色航運 永續未來」為主題，參加由台灣永續能源研究基金會於台北世貿一館舉辦的「2025亞太永續博覽會」。圖／長榮海運提供
長榮海運於展場內安排專人為參觀民眾導覽，了解最新型環保船隊知識，民眾參觀之餘還可填答問卷獲得限量環保紀念品。圖／長榮海運提供
長榮海運展場以「環保船隊與能源轉型、海運節能策略、智能碼頭、減排管理、生態保護」五大主軸，全面展現公司對永續發展的承諾與具體作為。圖／長榮海運提供
長榮海運以「綠色航運 永續未來」為主題，參加由台灣永續能源研究基金會於台北世貿一館舉辦的「2025亞太永續博覽會」。圖／長榮海運提供
長榮 永續 淨零 碳排放 供應鏈

