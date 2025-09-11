快訊

長榮航空搶先導入無NPE航太清洗劑 永續行動力獲頒雙獎肯定

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2025亞太永續博覽會於9月11日至13日在台北世貿一館登場，長榮航空孫嘉明總經理(右)邀請交通部陳彥伯政務次長 (中)、民航局楊國峯主任秘書 (左)參觀長榮航空展區。圖／長榮航空提供
長榮航空於亞太永續博覽會展出減碳策略與行動，包含引進AeroSHARK仿生薄膜技術、永續航空燃油（SAF）使用等，更搶先環境部壬基酚禁用政策前，完成多項維修清洗劑的技術替代與驗證，成為台灣首家成功在飛機引擎維修與機體保養流程中，導入無NPE航太清洗劑的航空公司

2025亞太永續博覽會9月11日至13日於台北世貿一館登場，長榮航空為唯一參展的航空公司，此次參展規畫六大主題，包含淨零碳排放策略、永續航空燃油（SAF）製作歷程、仿生科技AeroSHARK、航空盤櫃再生利用、機上環保服務用品和社會參與及行動。

為提升觀展民眾體驗感受，長榮航空將AeroSHARK薄膜與SAF製程階段原料搬進展覽現場，透過志工導覽解說與互動，讓民眾更加了解各項技術所帶來的節油效益。現場也規畫闖關遊戲，觀展民眾可透過手機掃描各展區QR Code參與互動，闖關成功即可獲得精美禮品。

此外，長榮航空憑藉持續深耕社會公益與推動創新設計的努力，以關注發展遲緩兒童的「讓我伴你飛－兒童早期療育關注支持計畫」，以及航空盤櫃再生設計競賽「再生之鋁，飛淨未來」2項支持聯合國永續發展目標（SDGs）行動，榮獲「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」金級肯定，活動紀錄片更獲得「2025第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影金獎與銅獎殊榮。

長榮航空已連續十年榮獲SKYTRAX五星級肯定，今年持續深化低碳運輸與永續服務，即將全新推出的商務艙Maison Kitsuné睡衣含50% rPET回收塑料，過夜包內瓶罐也選用PCR（Post-Consumer Recycled Plastic）消費後回收塑料製成，讓旅客在舒適旅程中也能共同守護環境。

在邁向淨零碳排同時，長榮航空也將永續精神延伸至供應鏈合作與管理，2025年4月加入國際航空運輸協會（IATA）推動的整合性永續專案（Integrated Sustainability Program, ISP）試行計劃，成為東亞地區首家參與此專案的航空公司。

此次導入永續採購（Sustainable Procurement）認證，以ISO 20400為框架建立制度化的責任採購流程，協助強化航空業的永續治理與供應鏈韌性，長榮航空期望攜手合作夥伴共築低碳價值鏈，為減碳及全球永續目標持續貢獻心力。

在能源轉型方面，長榮航空日前與台塑石化簽署合作備忘錄，規畫5年內採購2萬噸SAF，預估減碳逾5萬噸。

此外，長榮航空更率先在環境部尚未實施壬基酚（Nonylphenol Ethoxylates, NPE）禁用政策前，攜手國際合格供應商，完成多項維修清洗劑的技術替代與驗證，成為台灣首家成功在飛機引擎維修與機體保養流程中，導入無NPE航太清洗劑的航空公司。

長榮航空持續深化低碳運輸與永續服務，陸續導入甘蔗渣、竹纖維及回收寶特瓶等材質製成的機上服務用品，讓旅客在舒適旅程中也能共同守護環境。圖／長榮航空提供
長榮航空為唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，展出長榮航空的減碳策略與行動，此次參展規劃六大主題。圖／長榮航空提供
在能源轉型方面，長榮航空日前與台塑石化簽署合作備忘錄，規劃五年內採購2萬噸SAF，預估減碳逾5萬噸。圖／長榮航空提供
長榮航空為唯一參展的航空公司，今年以「綠色天空．攜手同行」為主題，展出長榮航空的減碳策略與行動，此次參展規劃六大主題。圖／長榮航空提供
觀展民眾可透過手機掃描各展區QR Code參與互動，闖關成功即可獲得精美禮品，以寓教於樂的方式引導更多的民眾了解長榮航空在永續領域所做的努力。圖／長榮航空提供
透過亞太永續博覽會，長榮航空孫嘉明總經理期望以實際行動對利害關係人傳達永續願景，並持續朝向更具韌性、值得旅客信賴及永續領航的航空公司邁進。圖／長榮航空提供
長榮航空榮獲2025《台灣永續行動獎》，孫嘉明總經理 (中)親自出席，並從經濟部莊銘池主任秘書 (左)接下該獎項，由台灣永續能源研究基金會簡又新董事長 (右)見證，表揚長榮航空對永續發展的高度重視與實際行動。
