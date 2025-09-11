長榮航空搶先導入無NPE航太清洗劑 永續行動力獲頒雙獎肯定
長榮航空於亞太永續博覽會展出減碳策略與行動，包含引進AeroSHARK仿生薄膜技術、永續航空燃油（SAF）使用等，更搶先環境部壬基酚禁用政策前，完成多項維修清洗劑的技術替代與驗證，成為台灣首家成功在飛機引擎維修與機體保養流程中，導入無NPE航太清洗劑的航空公司。
2025亞太永續博覽會9月11日至13日於台北世貿一館登場，長榮航空為唯一參展的航空公司，此次參展規畫六大主題，包含淨零碳排放策略、永續航空燃油（SAF）製作歷程、仿生科技AeroSHARK、航空盤櫃再生利用、機上環保服務用品和社會參與及行動。
為提升觀展民眾體驗感受，長榮航空將AeroSHARK薄膜與SAF製程階段原料搬進展覽現場，透過志工導覽解說與互動，讓民眾更加了解各項技術所帶來的節油效益。現場也規畫闖關遊戲，觀展民眾可透過手機掃描各展區QR Code參與互動，闖關成功即可獲得精美禮品。
此外，長榮航空憑藉持續深耕社會公益與推動創新設計的努力，以關注發展遲緩兒童的「讓我伴你飛－兒童早期療育關注支持計畫」，以及航空盤櫃再生設計競賽「再生之鋁，飛淨未來」2項支持聯合國永續發展目標（SDGs）行動，榮獲「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」金級肯定，活動紀錄片更獲得「2025第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影金獎與銅獎殊榮。
長榮航空已連續十年榮獲SKYTRAX五星級肯定，今年持續深化低碳運輸與永續服務，即將全新推出的商務艙Maison Kitsuné睡衣含50% rPET回收塑料，過夜包內瓶罐也選用PCR（Post-Consumer Recycled Plastic）消費後回收塑料製成，讓旅客在舒適旅程中也能共同守護環境。
在邁向淨零碳排同時，長榮航空也將永續精神延伸至供應鏈合作與管理，2025年4月加入國際航空運輸協會（IATA）推動的整合性永續專案（Integrated Sustainability Program, ISP）試行計劃，成為東亞地區首家參與此專案的航空公司。
此次導入永續採購（Sustainable Procurement）認證，以ISO 20400為框架建立制度化的責任採購流程，協助強化航空業的永續治理與供應鏈韌性，長榮航空期望攜手合作夥伴共築低碳價值鏈，為減碳及全球永續目標持續貢獻心力。
在能源轉型方面，長榮航空日前與台塑石化簽署合作備忘錄，規畫5年內採購2萬噸SAF，預估減碳逾5萬噸。
此外，長榮航空更率先在環境部尚未實施壬基酚（Nonylphenol Ethoxylates, NPE）禁用政策前，攜手國際合格供應商，完成多項維修清洗劑的技術替代與驗證，成為台灣首家成功在飛機引擎維修與機體保養流程中，導入無NPE航太清洗劑的航空公司。
