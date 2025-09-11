快訊

中央社／ 台北11日電

今彩539第114221期開獎，中獎號碼18、28、36、06、26。3星彩中獎號碼185，4星彩中獎號碼5700。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

