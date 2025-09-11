未來1周繼續熱！午後慎防雷陣雨 下周恐有熱帶系統發展

未來1周依然高溫炎熱，大台北及近山區高溫甚至上看36度，午後局部地區有雷陣雨，中央氣象署預報員張竣堯表示，目前菲律賓東方海面及南海仍為低壓帶環境，不排除會有熱帶系統發展，但是否增強為颱風下周再來觀察較為準確。

張竣堯說，菲律賓東方海面及南海仍為大低壓帶環境，不排除會有熱帶系統發展，但未來1周受到太平洋高壓勢力影響，熱帶系統直接影響台灣的機率偏低；至於下周後期熱帶系統發展及後續路徑還需觀察，是否增強為颱風，待周末至下周再觀察較為準確。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明天至周日（12至14日）各地為多雲到晴的天氣，午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨發生機率。

周五、周六（13、14日）環境風場轉為東南風，台東、恆春半島有零星短暫陣雨；下周一、下周二（15、16日）水氣減少，天氣更加穩定晴朗，各地為晴到多雲的天氣型態，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨範圍縮小至大台北、南部及其他山區，有局部短暫雷陣雨。

下周三、下周四（17、18日）環境風場吹東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，未來1周天氣穩定，要留意午後雷陣雨，沒有下雨時感受炎熱，各地普遍高溫約32至35度，都會區及近山區平地高溫甚至上看36度。

