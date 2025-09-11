食藥署公布2款洗腎透析液pH值不合規定 回收近4000瓶
食藥署公布，配合洗腎機及人工腎臟，清洗患者血中尿毒的「潔腎B11血液透析液」、「"醫強"透析液20號RSL-20（B）」，藥廠進行安定性試驗時發現pH值不符核准規格，啟動回收2批近4000瓶。
衛生福利部食品藥物管理署近日公布藥品回收訊息，醫強科技股份有限公司的「"醫強"透析液20號RSL-20（B）」，批號209A0090產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。
食藥署藥品組簡任技正楊博文今天晚間告訴中央社記者，該批號藥品第18個月安定性試驗pH值應該介於7.0至8.5，但結果為pH值8.52達到上限，要求廠商9月18日前完成回收已銷售數量共計1978瓶。
同時還有另一款透析液啟動回收。楊博文說，國韶實業股份有限公司的「潔腎B11血液透析液」、批號307A0030產品，也是第18個月安定性試驗結果問題而啟動回收；檢驗規格pH值應小於8.6，結果pH值8.59趨近上限，廠商應於9月19日前完成回收已銷售數量共計1968瓶。
楊博文表示，這2款透析液的主成分均為sodiumbicarbonate，主要用於配合洗腎機及人工腎臟，清洗患者血中尿毒。目前仍有其他三同藥品可供替代，且前述回收藥品還有其他批號庫存，並持續生產，故無藥品短缺疑慮。
食藥署提醒，如果對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
