詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞
近來有詐欺犯罪集團利用「公路監理資料有償利用服務網」，花2元就查到周邊是否有公務車，順利躲避警方查緝，為避免網站被不當利用，交通部公路局表示，與檢警單位商討後，已調整呈現內容，目前該網站已無法透過車號查詢方式，來推斷該車輛是否為公務用車。
去年新北市警方埋伏追捕詐欺車手，未料卻遭車手掌握行蹤及時逃逸，事後發現，詐欺集團竟利用交通部「公路監理資料有償利用服務網」，只要花2元就能查到周邊是否有公務車，順利躲避警方查緝。
公路局說明，該服務網設置目的，是為讓民眾購買中古車輛前，可事先了解車輛相關資訊，避免遭受蒙蔽誆騙，同時考量中古車買賣車商、車貸銀行、車輛保險等業界的需求，在不涉及個人資料與營業秘密，及「使用者付費」與「成本計價」等原則下，對外提供公路監理資料查詢服務。
公路局強調，「公路監理資料有償利用服務網」資料呈現，是採分級制度，像是輸入車牌號碼，僅提供車輛基本資訊，若輸入車牌號碼及車主身分證字號，才會提供更進一步資訊，但相關資訊均會去個資化、識別化，避免個資洩漏。
為避免網站被不當利用，公路局指出，與檢警相關單位商討後，已調整呈現的內容，目前「公路監理資料有償利用服務網」已無法透過車號查詢方式，來推斷該車輛是否為公務用車。
公路局表示，將持續配合檢調及警政相關單位之打詐作為，同時持續滾動檢討「公路監理資料有償利用服務網」查詢服務功能，在兼顧防範詐騙、維護民眾及業者使用需求間取得平衡。
