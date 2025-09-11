國光劇團成軍30年 「永恆時尚．秋分」體驗經典魅力
國光劇團今年成軍30週年，持續以創作態度面對傳統，近期推出「永恆時尚．秋分」演出節目，再度聚焦傳統好戲，引領觀眾體會經典魅力，明天即將登場。
綵排記者會今天在台灣戲曲中心舉行，國光劇團藝術總監王安祈表示，此次推出「永恆的時尚秋分」系列，演出兼具新戲與傳統，內容多元而精采。
其中「求騙記」是一齣少見演出的「詐騙京劇」，劇情描寫一名老實書生被妻子逼迫喬裝「神算」，呈現人性與社會荒謬，「下半場幾乎幾分鐘就有一個高潮，妙不可言」。她強調，這齣戲不僅有趣，更深刻反映現實。
王安祈提到，其他3齣傳統京劇展現紮實硬功夫，並且是國光獨有版本，與對岸不同，體現「以創作態度面對傳統」的精神。例如林庭瑜挑戰艱難的硬蹻功，在「活捉」展現武戲實力；謝樂主演「打神告廟」則延續李光玉老師的長水袖技藝；魏伯丞演出「雙槍陸文龍」，展現新生代力量。
王安祈說，這些劇目不僅在國際藝術節獲高度肯定，也彰顯國光持續推動京劇傳承與創新的努力，誠摯邀請觀眾到場欣賞。
國光劇團團長張育華致詞表示，國光劇團30年來始終以傳統京劇為根基，這次「秋分」系列特別以傳統戲為主題，因為「唯有傳統戲，才是我們樹立永恆時尚標竿的基礎」。
張育華說，雖然演出的劇目多來自前輩留下的表演版本，但國光並非單純複製，而是透過不同演員、老師與排練，形成專屬的「國光版本」，既吸收精華，也展現新一代演員的特質與時代感。
張育華指出，此次4齣劇不僅呈現世代傳承，許多年輕演員已能獨當一面，更在舞台氛圍、音樂、字幕與轉場設計上，讓經典老戲煥發新貌，使觀眾感受到京劇與時俱進的全新感覺。
國光劇團「永恆時尚．秋分」，12日至14日在台灣戲曲中心大表演廳演出。
