2026智慧醫院中榮列百大醫院 名譽院長陳適安：明後年有更多醫院搶進
美國「新聞周刊」（Newsweek）公布「2026全球最佳智慧醫院」，台灣入榜百名內醫院與前次評比相同，台中榮總醫院蟬聯進入百大，排名更從前一屆的99名，上升至85名，而全台進入前350名醫院也比前次評比8家增加，達到13家。台中榮總名譽院長陳適安說，愈來愈多國內醫學中心、區域醫院取得健康資訊系統國際認證，而取得食藥署、美國食藥局認證的智慧醫材數量也增加，預期明後年國內有四、五家醫院進入百大，趕上日韓、新加坡等國。
陳適安指出，新聞周刊智慧醫療評比，去年開始將項目從5類調整為10類，分別為健康資訊系統、醫院電子功能、遠距醫療、人工智慧（AI）、虛擬教學、機器人使用、病人滿意度、員工滿意度、安全性、國際認證及獎項。醫院發展智慧醫療關鍵，不能只做AI，甚至沒做AI也無妨，但一定要推動數位轉型。
台中榮總去年與鴻海合作，開發一項「護理協作機器人」，近年也發展骨質疏鬆症AI判讀系統，可揪出病人骨質疏鬆，幫助醫師提早用藥，減少骨折機會。陳適安說，以骨質疏鬆判讀系統為例，利用智慧醫材不僅有助早期預防，還能做到治療建議，未來智慧醫療目標應是串連預防及治療，且若透過及早治療省下藥費、治療費用，智慧醫療項目就有可能爭取健保給付。
國內智慧醫療項目，許多並無健保給付，加上各醫院收益受健保總額限制，被視為推動智慧醫療一大阻礙。對此，陳適安持正面態度，他表示，國內健保與商業醫療保險相輔相成，雖然部分數位醫材、AI軟體等無法全數納入健保給付，但不少保單都已將數位醫療納入保障，例如民眾在家使用的心電圖貼片等，不少外溢保單已有涵蓋，即使在美國，許多先進醫材，也都要靠商業保險支應。
各家醫院發展智慧醫材，最大門檻為資源是否到位。陳適安說，衛福部成立3大AI中心，其中「AI影響性研究中心」就是為了評估導入AI是否可減少醫療支出，隨制度完備，預期將有更多智慧醫材納入健保給付，且政府公部門如衛福部、科技部、經濟部、工研院及中研院等，均提供醫療機構諸多研究資源，協助開拓智慧醫療發展道路，「大家一起努力，不必灰心。」
