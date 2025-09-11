快訊

Lulu、陳漢典閃電公開喜訊！登記時間點曝光 要飛「這處」拍婚紗

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓1：8慘敗 想拚冠軍戰門票很難

聽新聞
0:00 / 0:00

2026智慧醫院中榮列百大醫院 名譽院長陳適安：明後年有更多醫院搶進

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中榮總名譽院長陳適安說，愈來愈多國內醫學中心、區域醫院取得健康資訊系統國際認證，智慧醫材取得食藥署、美國食藥局認證數量也提升許多，預期明、後年國內可有四、五家醫院進入百大，趕上日韓、新加坡等國。本報資料照片
中榮總名譽院長陳適安說，愈來愈多國內醫學中心、區域醫院取得健康資訊系統國際認證，智慧醫材取得食藥署、美國食藥局認證數量也提升許多，預期明、後年國內可有四、五家醫院進入百大，趕上日韓、新加坡等國。本報資料照片

美國「新聞周刊」（Newsweek）公布「2026全球最佳智慧醫院」，台灣入榜百名內醫院與前次評比相同，台中榮總醫院蟬聯進入百大，排名更從前一屆的99名，上升至85名，而全台進入前350名醫院也比前次評比8家增加，達到13家。台中榮總名譽院長陳適安說，愈來愈多國內醫學中心、區域醫院取得健康資訊系統國際認證，而取得食藥署、美國食藥局認證的智慧醫材數量也增加，預期明後年國內有四、五家醫院進入百大，趕上日韓、新加坡等國。

陳適安指出，新聞周刊智慧醫療評比，去年開始將項目從5類調整為10類，分別為健康資訊系統、醫院電子功能、遠距醫療、人工智慧（AI）、虛擬教學、機器人使用、病人滿意度、員工滿意度、安全性、國際認證及獎項。醫院發展智慧醫療關鍵，不能只做AI，甚至沒做AI也無妨，但一定要推動數位轉型。

台中榮總去年與鴻海合作，開發一項「護理協作機器人」，近年也發展骨質疏鬆症AI判讀系統，可揪出病人骨質疏鬆，幫助醫師提早用藥，減少骨折機會。陳適安說，以骨質疏鬆判讀系統為例，利用智慧醫材不僅有助早期預防，還能做到治療建議，未來智慧醫療目標應是串連預防及治療，且若透過及早治療省下藥費、治療費用，智慧醫療項目就有可能爭取健保給付。

國內智慧醫療項目，許多並無健保給付，加上各醫院收益受健保總額限制，被視為推動智慧醫療一大阻礙。對此，陳適安持正面態度，他表示，國內健保與商業醫療保險相輔相成，雖然部分數位醫材、AI軟體等無法全數納入健保給付，但不少保單都已將數位醫療納入保障，例如民眾在家使用的心電圖貼片等，不少外溢保單已有涵蓋，即使在美國，許多先進醫材，也都要靠商業保險支應。

各家醫院發展智慧醫材，最大門檻為資源是否到位。陳適安說，衛福部成立3大AI中心，其中「AI影響性研究中心」就是為了評估導入AI是否可減少醫療支出，隨制度完備，預期將有更多智慧醫材納入健保給付，且政府公部門如衛福部、科技部、經濟部、工研院及中研院等，均提供醫療機構諸多研究資源，協助開拓智慧醫療發展道路，「大家一起努力，不必灰心。」

醫材 食藥署 健保總額 台中榮總 醫學中心

延伸閱讀

工研院攜手醫材公會 率35家台廠進軍泰國智慧醫療市場

賴總統：百億元催動智慧醫療

1/4成人卵圓孔未閉合！台中榮總最新研究揭：這手術腦再中風降90%

彰基啟動健康臺灣深耕計畫 智慧醫療縮短城鄉醫療差距

相關新聞

目睹暴民衝上遊覽車！尼泊爾示威「台灣團受困」 觀光署曝現況

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿，有台灣旅行團受...

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

近來有詐欺犯罪集團利用「公路監理資料有償利用服務網」，花2元就查到周邊是否有公務車，順利躲避警方查緝，為避免網站被不當利...

未來1周天氣晴朗 大台北等6縣市明恐飆36度高溫…山區午後留意大雨

氣象署表示，未來1週太平洋高壓逐漸增強，主要為天氣晴朗、午後有雷陣雨的型態；明天各山區午後留意局部大雨，大台北等6縣市要...

營養價值高！新鮮香菇亨煮多「這步驟」 維生素D含量翻倍

台灣菇類全年皆可見，主產季為夏秋兩季，各類蕈菇除了富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素，營養價值極高...

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

食藥署公布2款洗腎透析液pH值不合規定 回收近4000瓶

食藥署公布，配合洗腎機及人工腎臟，清洗患者血中尿毒的「潔腎B11血液透析液」、「"醫強"透析液20號RSL-20（B）」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。