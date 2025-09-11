快訊

Lulu、陳漢典閃電公開喜訊！登記時間點曝光 要飛「這處」拍婚紗

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓1：8慘敗 想拚冠軍戰門票很難

國泰世華銀贊助《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》CUBE卡友優先購票

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰世華贊助《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》，CUBE信用卡卡友尊享優先購票權益。圖／國泰世華提供
國泰世華贊助《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》，CUBE信用卡卡友尊享優先購票權益。圖／國泰世華提供

國泰世華銀行持續支持音樂文化發展，近日再宣布贊助具指標性的《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》，本屆超犀利趴迎來象徵「超夠意思」的「超級14」，不僅是音樂能量全面爆發的年度盛事，更是活動久違14年再度回到高雄的歷史性回歸。演唱會將於10月4日與10月5日連續兩天在高雄巨蛋盛大開唱，勢必引爆全台樂迷熱情。為寵愛卡友，國泰世華推出卡友專屬優先購票權益 ，持CUBE信用卡可搶先1小時於9月13日上午11:00至拓元售票系統優先購票，尊享不凡金融體驗，一般購票則於同日12:00全面開賣。

超犀利趴自2010年創辦以來，已連續舉辦13屆，匯聚重量級音樂人共同參與，為華語樂壇最具規模與代表性的音樂派對之一。今年《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》卡司陣容再端豪華陣容，除了天團五月天為固定班底，包括HUR+、怪物星人、U:NUS、玖壹壹、呂士軒、丁噹、冰球樂團、家家、藤岡靛、麋先生、趙傳、周湯豪等藝人共襄盛舉，準備在高雄巨蛋帶來最炸裂的音樂能量。

國泰世華銀行表示，秉持「以客戶為中心」的理念，本次贊助《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》不僅深化與年輕族群的情感連結，同時傳遞對音樂文化的長期支持，其中更特別為客戶打造優先購票的尊榮體驗。未來，國泰世華也將持續透過音樂藝文活動的能量，傳遞品牌熱情與活力，並以創新思維，打造更多貼近客戶生活的金融服務體驗。更多活動內容請留意國泰世華銀行官網。

華銀 國泰世華

延伸閱讀

超犀利趴14全公開！日本唯一代表嗨翻 五月天備好金排球

國泰世華越南舉辦稅務投資趨勢論壇 剖析關稅衝擊與供應鏈重組新局

江蕙復唱到一半…超大咖天后衝上台！雙后飆唱全場歌迷尖叫

江蕙曝復出「藏鏡人是他」！張清芳有金曲獎陰影宣布：以後不頒獎

相關新聞

目睹暴民衝上遊覽車！尼泊爾示威「台灣團受困」 觀光署曝現況

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿，有台灣旅行團受...

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

近來有詐欺犯罪集團利用「公路監理資料有償利用服務網」，花2元就查到周邊是否有公務車，順利躲避警方查緝，為避免網站被不當利...

未來1周天氣晴朗 大台北等6縣市明恐飆36度高溫…山區午後留意大雨

氣象署表示，未來1週太平洋高壓逐漸增強，主要為天氣晴朗、午後有雷陣雨的型態；明天各山區午後留意局部大雨，大台北等6縣市要...

營養價值高！新鮮香菇亨煮多「這步驟」 維生素D含量翻倍

台灣菇類全年皆可見，主產季為夏秋兩季，各類蕈菇除了富含纖維、礦物質、蛋白質、維生素以及銅、鉻、硒等微量元素，營養價值極高...

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

食藥署公布2款洗腎透析液pH值不合規定 回收近4000瓶

食藥署公布，配合洗腎機及人工腎臟，清洗患者血中尿毒的「潔腎B11血液透析液」、「"醫強"透析液20號RSL-20（B）」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。