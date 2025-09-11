國泰世華銀贊助《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》CUBE卡友優先購票

國泰世華銀行持續支持音樂文化發展，近日再宣布贊助具指標性的《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》，本屆超犀利趴迎來象徵「超夠意思」的「超級14」，不僅是音樂能量全面爆發的年度盛事，更是活動久違14年再度回到高雄的歷史性回歸。演唱會將於10月4日與10月5日連續兩天在高雄巨蛋盛大開唱，勢必引爆全台樂迷熱情。為寵愛卡友，國泰世華推出卡友專屬優先購票權益 ，持CUBE信用卡可搶先1小時於9月13日上午11:00至拓元售票系統優先購票，尊享不凡金融體驗，一般購票則於同日12:00全面開賣。

超犀利趴自2010年創辦以來，已連續舉辦13屆，匯聚重量級音樂人共同參與，為華語樂壇最具規模與代表性的音樂派對之一。今年《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》卡司陣容再端豪華陣容，除了天團五月天為固定班底，包括HUR+、怪物星人、U:NUS、玖壹壹、呂士軒、丁噹、冰球樂團、家家、藤岡靛、麋先生、趙傳、周湯豪等藝人共襄盛舉，準備在高雄巨蛋帶來最炸裂的音樂能量。

國泰世華銀行表示，秉持「以客戶為中心」的理念，本次贊助《2025 SUPER SLIPPA 超犀利趴14》不僅深化與年輕族群的情感連結，同時傳遞對音樂文化的長期支持，其中更特別為客戶打造優先購票的尊榮體驗。未來，國泰世華也將持續透過音樂藝文活動的能量，傳遞品牌熱情與活力，並以創新思維，打造更多貼近客戶生活的金融服務體驗。更多活動內容請留意國泰世華銀行官網。

