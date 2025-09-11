目睹暴民衝上遊覽車！尼泊爾示威「台灣團受困」 觀光署曝現況

尼泊爾關閉社群媒體，成為「Z世代示威」導火線，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿，有台灣旅行團受困當地，不僅目擊暴民攻擊行動，甚至還遭「暴民衝上遊覽車」。交通部觀光署表示，目前仍有2團、47人在當地，遊覽車事件並非今日發生，該團已恢復行程。

尼泊爾政府以有心人士創假帳號，在社群媒體散布假新聞、仇恨言論，甚至讓社群平台成為詐欺或其他犯罪的溫床，於是要求臉書（Facebook）、Instagram、WhatsApp、YouTube和X等社群媒體，必需依照規定註冊。

在社群平台未於限期內完成註冊的情況下，尼泊爾政府上週指示主管機關尼泊爾電信管理局（Nepal Telecommunications Authority），將那些沒有完成註冊的社群媒體關閉，此舉引發社會大眾不滿。

盡管在示威全面爆發後，尼泊爾政府讓被禁的社群媒體重新開放，但民眾壓抑已久的怒火已經難以撲滅，抗議群眾甚至焚燒國會大樓洩憤，連台灣旅行團也遭捲入、團員受困當地，不僅直擊暴民焚車、攻擊警局，甚至還遭遇「暴民衝上遊覽車」的驚悚場面，台灣旅客冒險錄下影片，並在群組急回報，「我們只能拍手比讚，否則手機會被搶走，真的好可怕！」

對此，觀光署說明，經詢問主要辦理尼泊爾旅遊的旅行社，目前回報有2團47人在當地，其中1團27人，即旅客有提供影片予媒體播放的旅遊團，該影片並非今日發生的影片，今日上午尼泊爾政府已解除禁令，該團也恢復行程，預計今日返國；另1團20人則預計13日返國。

觀光署表示，經洽駐印度台北經濟文化中心、旅行業公協會及主要中亞線旅行社，目前未接獲其他旅行團受影響的相關訊息，將會持續關注及適時回應。

