未來1周天氣晴朗 大台北等6縣市明恐飆36度高溫…山區午後留意大雨

氣象署表示，未來1週太平洋高壓逐漸增強，主要為天氣晴朗、午後有雷陣雨的型態；明天各山區午後留意局部大雨，大台北等6縣市要注意攝氏36度以上高溫發生。

中央氣象署預報員張竣堯今天告訴中央社記者，明天至14日各地多雲到晴，清晨西半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨發生。

張竣堯表示，15、16日太平洋高壓增強，午後降雨範圍縮小，主要在大台北、南部地區及各山區，其他各地為晴到多雲；由於偏東南風，東南部地區及恆春半島有不定時的零星短暫陣雨。

張竣堯指出，17、18日為偏東南至偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，張竣堯提到，未來1週太平洋高壓逐漸增強，白天晴朗炎熱，普遍高溫約32至35度；預估明天大台北、彰化、台南、屏東、台東仍有36度以上高溫發生。

此外，張竣堯說，目前南海到菲律賓東方海面為一片大低壓帶，未來1週不排除會有熱帶擾動發展，但由於同期間台灣持續受太平洋高壓影響，因此水氣不易北移；至於是否會有新的熱帶性低氣壓，目前不確定性高，需持續觀察。

張竣堯表示，現在冷高壓的勢力約在北緯30度以北，同樣受限於太平洋高壓，因此南下機會不高，就算有東北風，影響台灣的情況也並不明顯；目前顯示太平洋高壓可能會持續至20日，台灣大致是以晴朗炎熱的天氣為主。

商品推薦