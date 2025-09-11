快訊

才被狗仔爆料死訊…《三生三世》于朦朧墜樓亡 工作室悲痛證實

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

未來1周天氣晴朗 大台北等6縣市明恐飆36度高溫…山區午後留意大雨

中央社／ 台北11日電
氣象署表示，未來1週太平洋高壓逐漸增強，主要為天氣晴朗、午後有雷陣雨的型態；明天各山區午後留意局部大雨，大台北等6縣市要注意攝氏36度以上高溫發生。圖／AI生成
氣象署表示，未來1週太平洋高壓逐漸增強，主要為天氣晴朗、午後有雷陣雨的型態；明天各山區午後留意局部大雨，大台北等6縣市要注意攝氏36度以上高溫發生。圖／AI生成

氣象署表示，未來1週太平洋高壓逐漸增強，主要為天氣晴朗、午後有雷陣雨的型態；明天各山區午後留意局部大雨，大台北等6縣市要注意攝氏36度以上高溫發生。

中央氣象署預報員張竣堯今天告訴中央社記者，明天至14日各地多雲到晴，清晨西半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區可能有局部大雨發生。

張竣堯表示，15、16日太平洋高壓增強，午後降雨範圍縮小，主要在大台北、南部地區及各山區，其他各地為晴到多雲；由於偏東南風，東南部地區及恆春半島有不定時的零星短暫陣雨。

張竣堯指出，17、18日為偏東南至偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，張竣堯提到，未來1週太平洋高壓逐漸增強，白天晴朗炎熱，普遍高溫約32至35度；預估明天大台北、彰化、台南、屏東台東仍有36度以上高溫發生。

此外，張竣堯說，目前南海到菲律賓東方海面為一片大低壓帶，未來1週不排除會有熱帶擾動發展，但由於同期間台灣持續受太平洋高壓影響，因此水氣不易北移；至於是否會有新的熱帶性低氣壓，目前不確定性高，需持續觀察。

張竣堯表示，現在冷高壓的勢力約在北緯30度以北，同樣受限於太平洋高壓，因此南下機會不高，就算有東北風，影響台灣的情況也並不明顯；目前顯示太平洋高壓可能會持續至20日，台灣大致是以晴朗炎熱的天氣為主。

高溫 恆春 屏東 彰化 台東 氣象署 菲律賓

延伸閱讀

女子為拍照攀合歡山區武嶺岩壁 太管處告發裁罰

炎熱午後雨「台北市」恐飆38度 下周注意熱帶擾動發展

太平洋高壓今起增強更熱 吳德榮：下周末有2熱帶擾動 各國模式差異大

下周有颱風逼近台灣？ 專家曝關鍵時間點 也有東北季風南下趨勢

相關新聞

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

中央氣象署今下午5時針對13縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投...

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

看似便利的泡麵、即食冷凍餐，卻可能是悄悄傷害大腦的元兇！營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。根據2024年發表於《Journal of Neurology（神經病學雜誌）》的統合研究，分析逾50萬人數據後發現，攝取量較高者，罹患失智症的風險增加達44％。

韌性特別條例挹注⋯衛福部加發生活津貼 109萬弱勢受惠、最高多領1萬3

行政院訂定「韌性特別條例」，發給衛福部360億元，其中200億元挹注健保基金，其餘則與地方政府合作，提升弱勢民眾相關津貼...

沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

現代人生活壓力大，根據Nature研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過特殊的神經路徑，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上...

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。