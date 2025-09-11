新光保全亮相亞太永續博覽會 從科技到社會共好「展示永續變革力」

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全董事長吳昕東（中）率領永續發展中心一同參展。圖／新光保全提供
新光保全首度亮相台灣永續能源研究基金會主辦的「2025亞太永續博覽會」，以「永續賦能 × 社會共好」為主軸，帶來智慧科技、人才培育、數位轉型與綠色建築管理等多元永續成果，現場互動體驗更是吸引目光，吸引不少參觀者駐足詢問。

展區中，最受矚目的莫過於BIM建築資訊模型與管理系統。透過數位孿生（Digital Twin）技術，參觀者可在虛擬模型中模擬火災、地震等情境，清楚看見系統如何即時規劃最佳逃生路徑，協助人員迅速疏散，不僅能提升公共安全效率，也能追蹤建築的能源消耗與空氣品質，讓ESG治理更透明、即時。

新光保全長期深耕公共安全領域，目前在全台已設置近2萬座AED，本次特別展示與「大阪世界博覽會」同品牌的設備，讓觀展者實際操作「救命神器」，提升全民急救能力。新光保全強調，AED不只是硬體設備，更是企業社會責任的一環，透過內訓與全民急救推廣，打造更安全的社會環境。

新光保全在公共安全教育上已深耕多年，自2007年起，連續18年舉辦「安心教室」計畫，深入校園與社區推廣CPR、防災等知識，截至2024年，影響人次已突破5萬。公司更攜手大專院校推動偏鄉教育，落實跨世代永續人才培育。

在社會關懷方面，新光保全的腳步也從城市延伸到農村，攜手宜蘭青農推廣友善農法，支持有機耕作，守護土壤與水源，並將收成的「愛心米」捐贈給弱勢族群，讓糧食安全與公益關懷形成良性循環。

新光保全相信人才培育是永續發展的根基，成立「企業大學」，建構系統化的人才培育體系，設有銷售、技術、管理、永續四大學院，搭配能力地圖、混成式學習與內部講師制度，讓專業知識得以跨世代傳承。同時推動「人力資本數位賦能計畫」，全面落實知識共享與組織創新。這些努力也獲得國際肯定，近年榮獲《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」，並取得ISO 27001、ISO 9001、ISO 45001等多項國際驗證。

AED 永續 綠色建築 偏鄉教育

