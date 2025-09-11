嵐天樂集10月大馬交流 分享排灣鼻笛文化

屏東傑出演藝團隊嵐天樂集，應馬來西亞地球節及邦咯海島節邀約，10月初將前往文化交流，以演奏、手作工作坊方式，帶排灣族鼻笛走向國際，讓原民文化永續發展。

嵐天樂集結合音樂、戲劇、影像、科技等元素，探索未來形式表演，創作核心多圍繞原民議題，並推出融合排灣族鼻笛的跨界音樂劇場，已連2年獲選屏東傑出演藝團隊。

該團今年獲馬來西亞地球節（Earth Fest）、邦咯海島節（Pangkor Island Festival）邀約，10月初將前往分享排灣族鼻笛文化。

嵐天樂集團長甘聖竹今天接受媒體聯訪表示，劇團計劃在地球節帶領手作鼻笛工作坊，陪大家一起「把聲音做出來」，除帶給參與者全新體驗外，也希望參與者在辛苦製作過程中，對未知文化產生更多興趣並探索，讓原民文化從參與開始，獲得永續及保存機會；此外，今年推出的鼻笛跨界音樂劇「迴回II—山海間的思念」，也將在邦咯海島節演出。

嵐天樂集教育總監雷諾文表示，劇團近年持續投入傳統文化學習與保存推廣，並以當代語彙重新呈現，讓鼻笛、口笛成為能獨當一面聲音主體；此次受邀，將在檳城地球節以工作坊打開第1個呼吸，在霹靂州邦咯島以交流分享延伸對話，2種場景共同完成1次完整文化旅行。

嵐天樂集表示，海外交流延伸「迴回」系列核心命題，用音樂說故事，把排灣族傳統鼻笛、口笛與人聲並置，在城市與島嶼2種不同場域中，實踐「在地連結 ×跨文化對話」雙向交流。劇團也持續與排灣族鼻笛傳承藝師少妮瑤．久分勒分合作，讓「手作—聲音—場域」形成一體化敘事。

地球節與邦咯海島節皆於10月3至5日舉行，嵐天樂集表示，工作坊與交流資訊依主辦單位公布為準，劇團將於官方社群平台即時公布。

