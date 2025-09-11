9旬老翁偏頭痛「每天照3餐」喝感冒糖漿 醫示警小心慢性化

一名金門90多歲老翁每天喝大量含止痛成分的感冒糖漿，想解決偏頭痛。醫師提醒，偏頭痛本身就是一種疾病，吃止痛藥要把握黃金1小時，但若每週吃超過2天，要小心頭痛慢性化。

不少民眾以為偏頭痛只是一種身體不舒服的症狀，吞止痛藥就能解決，或是忍一忍就過去了。一名90多歲的金門老翁，更隨身攜帶多瓶含止痛成分的感冒糖漿，每天照3餐喝，又痛就再喝1瓶，卻仍然疼痛難忍，找上疼痛暨神經醫學科醫師陳韋達，才發現已經對止痛藥產生嚴重依賴性。

台灣頭痛學會理事長楊鈞百今天在衛教記者會上說明，偏頭痛相當常見，也造成患者巨大困擾，卻不被重視，但其實這是一種疾病。國內盛行率約9.1%，且女性好發率為男性的3倍，嚴重起來，恐造成無法工作、上學等「失能」狀況，不僅可能造成焦慮、失眠等共病，更與心血管疾病息息相關。

不少人以為偏頭痛是「頭只痛一邊」，楊鈞百說明，其實並不一定，在診斷上症狀包含，持續發作時間可達4到72小時；頭痛時有單側、搏動性、疼痛程度中或重度，或日常活動會使頭痛加劇等其中2項特徵；頭痛發作時，至少有噁心或嘔吐、畏光或怕吵其中1個特徵。

「面對偏頭痛，就像地震一樣，要有完整的防震策略。」陳韋達說明，偏頭痛發作時，要把握剛開始痛的黃金1小時，趕在「野火燎原」之前服用止痛藥，否則若嚴重到整個頭皮發麻、神經已經敏感化，再用藥效果就有限；除了急性止痛外，現在醫療上也有「預防性治療」，持續治療有望降低偏頭痛發作頻率。

對於民眾常喝咖啡、自己吃止痛藥「對抗」偏頭痛，楊鈞百提醒，咖啡因確實有急性緩解的作用，但過度依賴則會導致偏頭痛加劇或反彈性頭痛；濫用非專一性止痛藥更會產生「藥物過度使用頭痛」，反而使病情加雪上加霜。

陳韋達說，金門老翁就是已經有藥物過度使用的狀況，不僅對偏頭痛治標不治本，還可能造成其他器官額外負擔。提醒民眾「123口訣」，每週頭痛超過1次要看神經內科，每週止痛藥吃超過2天頭痛可能惡化，並應結合運動、紓壓、預防性藥物3招預防偏頭痛。

商品推薦