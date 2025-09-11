快訊

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲數

9旬老翁偏頭痛「每天照3餐」喝感冒糖漿 醫示警小心慢性化

中央社／ 台北11日電
頭痛示意圖。圖／AI生成
頭痛示意圖。圖／AI生成

一名金門90多歲老翁每天喝大量含止痛成分的感冒糖漿，想解決偏頭痛醫師提醒，偏頭痛本身就是一種疾病，吃止痛藥要把握黃金1小時，但若每週吃超過2天，要小心頭痛慢性化。

不少民眾以為偏頭痛只是一種身體不舒服的症狀，吞止痛藥就能解決，或是忍一忍就過去了。一名90多歲的金門老翁，更隨身攜帶多瓶含止痛成分的感冒糖漿，每天照3餐喝，又痛就再喝1瓶，卻仍然疼痛難忍，找上疼痛暨神經醫學科醫師陳韋達，才發現已經對止痛藥產生嚴重依賴性。

台灣頭痛學會理事長楊鈞百今天在衛教記者會上說明，偏頭痛相當常見，也造成患者巨大困擾，卻不被重視，但其實這是一種疾病。國內盛行率約9.1%，且女性好發率為男性的3倍，嚴重起來，恐造成無法工作、上學等「失能」狀況，不僅可能造成焦慮、失眠等共病，更與心血管疾病息息相關。

不少人以為偏頭痛是「頭只痛一邊」，楊鈞百說明，其實並不一定，在診斷上症狀包含，持續發作時間可達4到72小時；頭痛時有單側、搏動性、疼痛程度中或重度，或日常活動會使頭痛加劇等其中2項特徵；頭痛發作時，至少有噁心或嘔吐、畏光或怕吵其中1個特徵。

「面對偏頭痛，就像地震一樣，要有完整的防震策略。」陳韋達說明，偏頭痛發作時，要把握剛開始痛的黃金1小時，趕在「野火燎原」之前服用止痛藥，否則若嚴重到整個頭皮發麻、神經已經敏感化，再用藥效果就有限；除了急性止痛外，現在醫療上也有「預防性治療」，持續治療有望降低偏頭痛發作頻率。

對於民眾常喝咖啡、自己吃止痛藥「對抗」偏頭痛，楊鈞百提醒，咖啡因確實有急性緩解的作用，但過度依賴則會導致偏頭痛加劇或反彈性頭痛；濫用非專一性止痛藥更會產生「藥物過度使用頭痛」，反而使病情加雪上加霜。

陳韋達說，金門老翁就是已經有藥物過度使用的狀況，不僅對偏頭痛治標不治本，還可能造成其他器官額外負擔。提醒民眾「123口訣」，每週頭痛超過1次要看神經內科，每週止痛藥吃超過2天頭痛可能惡化，並應結合運動、紓壓、預防性藥物3招預防偏頭痛。

頭痛 金門 醫師 感冒

延伸閱讀

進口止痛藥奧諾美將退場 國產藥年底接棒上市

32位醫師票選「不推薦服用成藥」台人旅日最愛買的藥榮登第一

吃止痛藥沒效！卡車運匠頭痛3個月 醫揪竟是鼻竇炎惹禍

吃止痛藥又配胃藥「恐罹胃癌」 醫籲做好3招預防

相關新聞

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

中央氣象署今下午5時針對13縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投...

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

看似便利的泡麵、即食冷凍餐，卻可能是悄悄傷害大腦的元兇！營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。根據2024年發表於《Journal of Neurology（神經病學雜誌）》的統合研究，分析逾50萬人數據後發現，攝取量較高者，罹患失智症的風險增加達44％。

韌性特別條例挹注⋯衛福部加發生活津貼 109萬弱勢受惠、最高多領1萬3

行政院訂定「韌性特別條例」，發給衛福部360億元，其中200億元挹注健保基金，其餘則與地方政府合作，提升弱勢民眾相關津貼...

沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

現代人生活壓力大，根據Nature研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過特殊的神經路徑，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上...

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。