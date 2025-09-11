亞太永續博覽會「淨零轉型」 金融業展現永續行動力

快訊

聯合報／ 記者陳美萍／台北即時報導
2025第四屆亞太永續博覽會 自即日起（９月11日至13日）於世貿一館登場。記者蔡宗儒／攝影
2025第四屆亞太永續博覽會 自即日起（９月11日至13日）於世貿一館登場。記者蔡宗儒／攝影

碳有價時代來臨，碳費徵收所帶來的轉型風險，已成為各行各業密切關注的焦點。金融業在此轉型浪潮中同樣面臨挑戰，臺灣銀行等九大公股銀行透過「2025亞太永續博覽會」，宣示在低碳轉型過程中維持韌性與競爭力的決心。

由臺灣銀行、土地銀行、中小企銀、第一金控、彰化銀行、兆豐銀行、合作金庫、兆豐金控與華南銀行等九大公股銀行在「2025亞太永續博覽會」中，展現從綠色金融、節能轉型到氣候風險管理，全方位落實低碳營運與淨零承諾，共同打造具韌性的金融體系，為下一代實現永續共好的未來。

國泰金控以「BETTER TOGETHER 共創更好」為品牌精神，攜手子公司與公益集團參與本屆亞太永續博覽會，打造結合氣候、健康與培力三大主軸的互動體驗展館，延續「國泰永續識務所」社群影響力，與民眾面對面交流，推廣永續金融理念。

在「亞太暨台灣永續行動獎」頒獎典禮中，國泰證券與國泰產險雙雙榮獲大獎肯定。國泰產險創新推出「點數或電子票券抵換保費」的服務模式，跨業結合，提供靈活便捷的繳費選擇，成為金融創新的示範。國泰證券則推出「美股碎股交易」、「股息再投資」等金融服務，並設立「銀色櫃檯」專為銀髮族群提供貼心服務，實踐金融包容與社會責任。

「國泰永續識務所」即日起連三日（9月11日至13日）於世貿一館011展位有多場活動，歡迎民眾前往自由參加：9/12（五）上午11:00海龜保育、下午14:30全齡損害防阻；9/13（六）上午11:00建構防詐守護網、下午13:30高齡友善飲食、下午15:00步步走出幸福。

國泰金控攜手子公司亮相「亞太永續博覽會」邀民眾探索與自然、人、社會共好之道，「國泰永續沙龍」周末接力登場。記者蔡宗儒／攝影
國泰金控攜手子公司亮相「亞太永續博覽會」邀民眾探索與自然、人、社會共好之道，「國泰永續沙龍」周末接力登場。記者蔡宗儒／攝影

