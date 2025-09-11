JINS 用「廢鏡」打造動物療癒森林 鼓鼓首度帶「兒子」亮相

日本銷量第一的眼鏡品牌 JINS 今年再次升級「廢鏡新思」永續計畫，回收近 3 萬副廢棄眼鏡，打造全新《動物友好樂園：魔法療癒森林》，11日於三創生活園區開幕。現場邀請 JINS 台灣總經理邱明琪、台北市副市長林奕華、三創生活總經理賴寶月、友善動物大使鼓鼓呂思緯與愛犬小柱，以及巴克幫-浪犬之家執行長王玫珊共同出席，一起為平權與永續理念發聲。

JINS 台灣總經理邱明琪致詞時表示，今年是 JINS 進入台灣第 10 年，JINS 不僅長期投入在地公益，更在 4 年前開始推動 SDGs「廢鏡新思」計畫，把廢棄眼鏡轉化為兼具環保與平權教育意義的裝置藝術。他說：「這不只是環境的雙贏，也是社會的共好。我們希望透過創意，把永續、平權和友善理念帶進大家的日常生活。」邱明琪也現場承諾未來JINS會投入更多資源回饋這片土地，持續推廣多元、平權和永續的概念。

台北市副市長林奕華也親臨現場，走進魔法療癒森林，體驗和可愛動物角色的沉浸式互動。林奕華現場感謝 JINS 多年來關注平權和永續議題，並捐款支持動物救援協會，跟台北市關注動保的政策方向一致。林奕華也現場以回收墨鏡為畫布，發揮創意在鏡片上畫出粉色愛心並寫上動物福利，他開心的表示「真的太可愛了！沒想到回收眼鏡還能變成這麼有創意的作品」。

友善動物大使鼓鼓呂思緯帶著兒子「小柱」現身，這是鼓鼓領養小柱以來，首度帶他參加現場活動，獲邀 JINS 友善動物大使的鼓鼓感性地說：「寵物就是家人，很開心能透過 JINS 的計畫，讓更多人重視動物平權的議題」。

白色圓滾滾的小毛球在鼓鼓懷中舒適的張望，可愛畫面吸引現場粉絲搶拍。鼓鼓對小柱一年前剛到家中的樣子仍記憶猶新，他回憶狗兒子剛來時大多躲在角落觀察環境，在他的愛心與耐心陪伴下，小柱才漸漸打開心房，現在已經是外出探險的最佳夥伴。記者會期間，鼓鼓不忘關心小柱的狀況，只見他火速拿出尿布墊給小柱處理「突發狀況」，可愛的畫面讓現場一片掌聲。

除了舉辦人寵友善的展覽外，JINS 也現場宣布捐款給巴克幫-浪犬之家，支持《陽光屋興建計畫》，為浪浪們打造安心舒適的生活環境。協會執行長王玫珊表示：「感謝 JINS 的支持，這份力量讓我們能幫助更多需要被照顧的毛孩，也希望能號召更多企業一起響應。」

自 2022 年起，JINS「廢鏡新思」計畫打造多個吸睛裝置，首作高達 2 公尺的「哥吉拉眼鏡雕塑」一度引爆話題。今年的魔法療癒森林，則以柯基犬、虎斑貓、穿山甲、石虎、台灣藍鵲、金線蛙與台灣鼴鼠為主角，帶來專屬的沉浸式互動體驗。民眾可以和愛犬一起蓋掌印、投鏡片許願，或是在鼴鼠的塗鴉牆盡情創作，把願望與想像力留在森林中。

