2026全球智慧醫院排名 全台13醫院擠進全球350大！專家籲跨產業合作

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，為提升我國智慧醫療國際排行，政府與醫院體系應推動跨院合作與資源共享，建立共同的智慧醫療雲端平台與資料交換機制，降低單一醫院ICT設備與系統升級負擔。本報資料照片
美國「新聞周刊」（Newsweek）公布智慧醫院排行，台中榮總擠入前100名。專家建議，若要增加國內醫院列入全球百大最佳智慧醫院，政府與醫療院所應合作推動跨院合作、資源共享，建立通用的智慧醫療雲端平台及資料交換機制，降低單一醫院資訊系統設備升級負擔，提升經濟規模與效益，並應提升醫療院所與科技產業跨產業合作。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，為提升我國智慧醫療國際排行，政府與醫院體系應推動跨院合作與資源共享，建立共同的智慧醫療雲端平台與資料交換機制，降低單一醫院ICT設備與系統升級負擔，形成全國智慧醫院網絡，提升規模經濟效益。此外，醫療院所應主動收集並公開智慧醫療成效、病患與醫護滿意度、安全與效率指標等，並於國際期刊及會議發表。

洪子仁指出，國內醫院及學研單位，應與科技產業及新創團隊發展長期合作關係，共同研發人工智慧（AI）醫療模型、物聯網應用與臨床決策支援系統，積極推動技術移轉與專利布局，擴大創新能見度。另，為提升國際曝光程度，醫療機構應積極參與國際智慧醫療研討會、論壇與指標性競賽，主動提交案例與研究成果，提升在全球醫療領域的聲量與同儕推薦分數。

洪子仁呼籲，政府應設定獎勵機制，包括經費補助、人才培訓及跨院合作平台，協助醫院克服智慧醫療投資成本及人力培育限制，形成國家級智慧醫院升級策略。例如近期政府推動的「健康台灣深耕計畫」，即可協助醫療院所，建立資通訊基礎建設，及AI臨床運用，類似的支持方案，有助於提升台灣醫院在全球智慧醫院排名。

規模 醫護 洪子仁 台中榮總 基礎建設

