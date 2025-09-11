快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

2026全球智慧醫院排名出爐…台中榮總第85名居台灣之首 成績單亮眼

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
美國「新聞周刊（Newsweek）」近期公布「2026全球最佳智慧醫院」，台灣入榜百名內醫院與前次評比相同，僅台中榮總醫院一家，排名為第85名。圖／取自Newsweek
美國「新聞周刊（Newsweek）」近期公布「2026全球最佳智慧醫院」，台灣入榜百名內醫院與前次評比相同，僅台中榮總醫院一家，排名為第85名。圖／取自Newsweek

美國「新聞周刊」（Newsweek）近期公布「2026全球最佳智慧醫院」，台灣入榜百名內醫院與前次評比相同，台中榮總再次成為全台唯一進入百大的醫院，排名第85名。而在前350名醫院中，我國進榜13家，較去年8家也有所增加。台中榮總名譽院長陳適安說，這是團隊多年來持續努力的結果，數位轉型是未來醫療勢必發展的方向，台灣科技力強大，但還有更長遠、更艱辛的路要走。

我國進入前350名醫院共13家，台中榮總醫院第85名，高雄榮總醫院第116名，林口長庚醫院第120名，成大醫院第140名，高雄長庚醫院第189名，中醫大附醫第228名，高醫大附醫第262名，台北榮總醫院第272名，台大醫院第299名，三軍總醫院內湖總院第308名，北醫大附醫第328名，雙和醫院第333名，萬芳醫院第339名。

台中榮總再次成為全台唯一進入百大的醫院，陳適安說，這要感謝許多人的協助，包括陽明交大團隊、中研院與中榮周邊的大學團隊，還有國科會、衛福部、數位部等公部門的輔導。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，近年各家醫院積極引進人工智慧、遠距醫療、電子病歷、機器人與病人安全科技等多元應用，我國13家醫院入列全球前350名已是重要突破，表示國內醫院資訊化、智慧化建設有所進步，政府推動的健康台灣深耕計畫，其中一項範疇即是「導入智慧科技醫療」，這有助於提升國內醫院智慧化競爭力。

但與全球領先醫院相比，我國醫院排名仍有不小差距，洪子仁說，此凸顯智慧醫院發展成熟度仍須強化，資源投入也因健保總額預算限制，智慧化經費規模有限，而面對與國際醫院的排名差距「仍需加速前行。」

洪子仁說，我國智慧醫療排名受限，與國內醫院資源配置問題，以及與國際醫院在智慧醫療投資規模上的落差有關，國際頂尖醫院如美國、新加坡等，投入大量資金與人力，發展人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據及虛擬醫療等高成本技術，台灣雖是資通訊大國，但醫療院所受限健保總額，及院內預算分配等原因，推動智慧化經費與規模受限。

另，國內智慧醫療標準化與效能驗證不足，也為排名不理想的原因之一。洪子仁表示，國際各項智慧醫療評比，重視實際成效，參考指標包括患者報告結果（PROMs）、同儕推薦及國際評鑑等，若醫院未能充分量化、呈現智慧醫療臨床成效，發表學術論文，或將智慧醫療專利技術技轉民間廠商，在評分上恐會難以提升；也有不少醫院雖具備實力，但缺乏在國際會議展示成效，導致印象分數偏低。

2026全球智慧醫院－全台醫院排名：

85  台中榮民總醫院

116 高雄榮民總醫院

120 林口長庚紀念醫院

140 成功大學醫院

189 高雄長庚紀念醫院

228 中國醫科大學附設醫院

262 高雄醫學大學中和紀念醫院

272 台北榮民總醫院

299 台大醫院

308 三軍總醫院內湖總院

328 台北醫學大學附設醫院

333 雙和醫院

339 台北市立萬芳醫院

長庚 洪子仁 北醫大 台中榮總 台大醫院 萬芳醫院 成大醫院

延伸閱讀

衛福部擬調整護病比獎勵方案 醫管專家認同

避免加號看不完！明星級醫師多開特別門診 專家：有助維護醫療品質

主治醫師上下班需打卡惹議 專家：推動加班費免稅有助醫院留人

傳健保署長石崇良接任衛福部長 醫界肯定歷練豐富、列3大挑戰

相關新聞

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

中央氣象署今下午5時針對13縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投...

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

看似便利的泡麵、即食冷凍餐，卻可能是悄悄傷害大腦的元兇！營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。根據2024年發表於《Journal of Neurology（神經病學雜誌）》的統合研究，分析逾50萬人數據後發現，攝取量較高者，罹患失智症的風險增加達44％。

韌性特別條例挹注⋯衛福部加發生活津貼 109萬弱勢受惠、最高多領1萬3

行政院訂定「韌性特別條例」，發給衛福部360億元，其中200億元挹注健保基金，其餘則與地方政府合作，提升弱勢民眾相關津貼...

沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

現代人生活壓力大，根據Nature研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過特殊的神經路徑，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上...

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。