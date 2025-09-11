2026全球智慧醫院排名出爐…台中榮總第85名居台灣之首 成績單亮眼

美國「新聞周刊」（Newsweek）近期公布「2026全球最佳智慧醫院」，台灣入榜百名內醫院與前次評比相同，台中榮總再次成為全台唯一進入百大的醫院，排名第85名。而在前350名醫院中，我國進榜13家，較去年8家也有所增加。台中榮總名譽院長陳適安說，這是團隊多年來持續努力的結果，數位轉型是未來醫療勢必發展的方向，台灣科技力強大，但還有更長遠、更艱辛的路要走。

我國進入前350名醫院共13家，台中榮總醫院第85名，高雄榮總醫院第116名，林口長庚醫院第120名，成大醫院第140名，高雄長庚醫院第189名，中醫大附醫第228名，高醫大附醫第262名，台北榮總醫院第272名，台大醫院第299名，三軍總醫院內湖總院第308名，北醫大附醫第328名，雙和醫院第333名，萬芳醫院第339名。

台中榮總再次成為全台唯一進入百大的醫院，陳適安說，這要感謝許多人的協助，包括陽明交大團隊、中研院與中榮周邊的大學團隊，還有國科會、衛福部、數位部等公部門的輔導。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，近年各家醫院積極引進人工智慧、遠距醫療、電子病歷、機器人與病人安全科技等多元應用，我國13家醫院入列全球前350名已是重要突破，表示國內醫院資訊化、智慧化建設有所進步，政府推動的健康台灣深耕計畫，其中一項範疇即是「導入智慧科技醫療」，這有助於提升國內醫院智慧化競爭力。

但與全球領先醫院相比，我國醫院排名仍有不小差距，洪子仁說，此凸顯智慧醫院發展成熟度仍須強化，資源投入也因健保總額預算限制，智慧化經費規模有限，而面對與國際醫院的排名差距「仍需加速前行。」

洪子仁說，我國智慧醫療排名受限，與國內醫院資源配置問題，以及與國際醫院在智慧醫療投資規模上的落差有關，國際頂尖醫院如美國、新加坡等，投入大量資金與人力，發展人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據及虛擬醫療等高成本技術，台灣雖是資通訊大國，但醫療院所受限健保總額，及院內預算分配等原因，推動智慧化經費與規模受限。

另，國內智慧醫療標準化與效能驗證不足，也為排名不理想的原因之一。洪子仁表示，國際各項智慧醫療評比，重視實際成效，參考指標包括患者報告結果（PROMs）、同儕推薦及國際評鑑等，若醫院未能充分量化、呈現智慧醫療臨床成效，發表學術論文，或將智慧醫療專利技術技轉民間廠商，在評分上恐會難以提升；也有不少醫院雖具備實力，但缺乏在國際會議展示成效，導致印象分數偏低。

2026全球智慧醫院－全台醫院排名：

85 台中榮民總醫院 116 高雄榮民總醫院 120 林口長庚紀念醫院 140 成功大學醫院 189 高雄長庚紀念醫院 228 中國醫科大學附設醫院 262 高雄醫學大學中和紀念醫院 272 台北榮民總醫院 299 台大醫院 308 三軍總醫院內湖總院 328 台北醫學大學附設醫院 333 雙和醫院 339 台北市立萬芳醫院

