亞太永續博覽會登場！7-ELEVEN「綠。能 運轉」攜關係企業共同策展　3大亮點一次看

「2025第四屆亞太永續博覽會」即日起至9月13日於台北世貿一館登場，統一超商今年集結旗下關係企業7-ELEVEN、星巴克、統一速達（黑貓宅急便）、統一資訊共同策展，打造展場內最大規模永續企業品牌展區，以「7-ELEVEN綠。能 運轉」為主軸，以沉浸式展覽呈現超商通路如何攜手供應鏈實踐低碳生活，更首度公開零售通路新世代節能物流，展現品牌永續綠實力。

●「2025台灣永續行動獎」統一超商榮獲4大獎項

由台灣永續能源研究基金會主辦的「2025台灣永續行動獎」，今年統一超商共榮獲4大獎項，分別以「SDG01統一超商城鄉全齡關懷」、「SDG12循環推動&包裝減量」、「SDG11最近DEI共融好鄰居」、「SDG17在地採購與永續農場」拿下1金、1銀、2銅的佳績，展現統一超商以積極行動實踐聯合國永續發展目標。其中「城鄉全齡關懷專案」透過成立超過37年的7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台，提供線上線下多元捐款管道、愛心認捐、門市送取餐服務等，攜手逾上百家公益團體合作，打造「全齡照護公益友善商店」，更成為「SDG1消除貧窮」今年唯一獲得金獎的零售業。

統一超商持續從超商本業推動綠色永續，自2021年起成立「減碳、減塑、惜食、永續採購」4大永續專案小組，藉由逾7,100間門市與消費者共同實踐綠色消費，並攜手關係企業建構永續生態圈。統一超商今年展區以「綠。能 運轉」為主題，結合「米食未來市」，展現由永續採購、智慧物流到低碳商品的永續產業鏈，並首度公開超商領先業界導入的物流自動化設備及創新門市友善服務「收銀結帳友善椅」、「智能平板」。

●亮點1：智能物流首度亮相

統一超商近年積極投入物流節能減碳行動，每日透過綿密的物流系統，將商品運送至全台超過7,100間7-ELEVEN門市，攜手旗下捷盟行銷、統昶行銷、大智通文化行銷、捷盛運輸等關係企業以完善的物流管理，運送讓全民安心的優質商品。

本次展區帶來全新互動體驗，以領先業界的高自動化智能物流設備，現場打造簡易版裝置，讓民眾親自體驗物流中心揀貨流程，首度應用於低溫物流的「t-Sort分揀機器人」，只要掃瞄商品條碼、放上商品，機器就會自動分類、投遞，快速又省力。現場更搭配以回收、殘餘木料加壓而成的「低碳排棧板」，大幅度降低碳排放量，展現物流的減碳行動力。

●亮點2：3大策略打造多元共融友善門市

統一超商以核心本業為起點，運用企業資源推動永續共好社會，透過「友善職場、永續扎根、公益投入」3大策略，致力成為社區中最溫暖的好鄰居。門市端藉由「無紙化智能平板」、「自助結帳機台」、「收銀結帳友善椅」等多項AI智能及省力設備幫助夥伴分擔工作，並以智慧科技達到節能減碳效益。展場中開放目前已引進700間門市的「收銀結帳友善椅」讓民眾體驗坐著結帳，率零售通路之先逐步優化超商工作情境。

門市最受歡迎的「好鄰居同樂會」活動也移師展場，9月13日限定一場的「OPEN姊姊說故事時間」，由統一超商好鄰居文教基金會聯手7-ELEVEN、荒野保護協會共同推出《稻田裡的生物派對》手掌繪本與DIY遊戲素材；每日還有OPEN!家族與民眾進行有獎徵答等活動，現場用OPENPOINT App完成線上慈善募款，將提供限量好禮。

●亮點3：「米食未來市」沉浸式體驗

7-ELEVEN持續創新開發貼近新世代飲食需求的多元商品，特別設計「米食未來市」沉浸式體驗區，於嗅覺、視覺、聽覺均可感受彷彿踏進稻田中，現場展示御飯糰系列商品，嚴選在地米種、減碳自動化設備、美味革新等成果，串聯米食供應鏈與農民、土地永續共好。

7-ELEVEN呼應國際低碳飲食趨勢，持續推動「生活減塑」，包括鮮食包裝減少塑料使用、採用替代材質，並展示多元低碳飲食品項，展現在低碳飲食上的用心實踐。7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會攜手，現場規畫「嚴選區域商品」專區，嚴選各縣市中小型商家與青年創業品牌，以行動支持地方創生，體現商品背後的故事與價值。 7-ELEVEN首度公開超商領先業界導入的物流自動化設備及創新門市友善服務，帶給民眾身歷其境的體驗。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN現場展示多元低碳飲食品項，展現在低碳飲食上的用心實踐，並於展區內規劃「嚴選區域商品」專區。圖／7-ELEVEN提供 由台灣永續能源研究基金會主辦的「2025台灣永續行動獎」，今年統一超商共榮獲4大獎項拿下1金、1銀、2銅的佳績。圖／7-ELEVEN提供 首度應用於低溫物流的「t-Sort分揀機器人」，只要掃瞄商品條碼、放上商品，機器就會自動分類、投遞。圖／7-ELEVEN提供

