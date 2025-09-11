元健免費送500台市價2萬元公益助聽器 符合「這些條件」就可領
元健助聽器與宜蘭市公所合作今明兩天在市社福大樓舉辦「天籟列車-宜蘭市助聽器公益捐贈暨天籟聽力健檢」，針對有聽力障礙的民眾免費提供聽力檢查及贈送助聽器，今天有很多人前往檢查，符合標準就送一台市價2萬元助聽器，全縣預計送出500台。
宜蘭市不論是人口數或65歲以上長者數都是全縣各鄉鎮市最多，贈送助聽器起跑活動選在宜蘭市舉行。元健助聽器創辦人吳志賢表示，宜蘭市是他的故鄉，也是元健助聽器發源地，希望回饋社會，讓更多聽障者能享受到助聽器帶來的改變，該活動透過免費聽力健檢，捐贈國產高品質的數位藍牙助聽器給有需要民眾，幫助他們改善聽力，提升生活品質和幸福感。
預計捐贈500台，單件市價2萬元的助聽器。只要設籍宜蘭且65歲以上長者及身障者均可參加，除了9月11、12日的聽力健檢活動外，之後也可以前往元健宜大門市與元健羅東門市預約免費聽力檢查，若雙耳聽損分貝達捐贈範圍內，即免費領用一台公益助聽器，期間至今年底，送完為止。請洽天籟服務專線0800000897。
市長陳美玲對企業持續回饋故鄉、造福市民的善行義舉表示感佩及感謝，市公所及里長、社區發展協會將持續協助有需要的聽障朋友參與檢查，希望透過慈善活動，喚起民眾重視聽力健康、聽見美好生活。
