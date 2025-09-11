快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

日本iPhone 17全面eSIM！手機可買回台灣用嗎？1版本OK注意保固問題

聽新聞
0:00 / 0:00

洗腎者皮膚奇癢、全身骨頭痠痛 副甲狀腺激素竟超標15倍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院陳姓患者洗腎4年，引起副甲狀腺亢進。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院陳姓患者洗腎4年，引起副甲狀腺亢進。記者簡慧珍／攝影

彰化縣55歲陳姓洗腎患者回診時被醫師發現小腿抓破皮，才說出全身骨頭痠痛、皮膚奇癢難耐、晚上幾乎睡不著，抽血檢出副甲狀腺激素是正常值15倍，經評估手術切除，留半枚副甲狀腺移植手臂以穩住他身體的鈣、磷平衡，術後陳男一覺到天亮。

陳男洗腎4年，不知長期洗腎容易副甲狀腺功能亢進，皮膚奇癢、骨頭痠痛、睡不著以為是季節、氣候開始轉變引起，回衛福部彰化醫院腎臟科定期檢查時被醫師張淑鈺察覺皮膚有異，血液檢驗副甲狀腺激素（PTH）高達1000 pg/ml以上（正常值小於65 pg/ml），確診副甲狀腺功能亢進。

彰化醫院一般外科醫師巫奕儒今表示，副甲狀腺是4枚豆子大小的腺體，位在頸部甲狀腺後方，副甲狀腺激素過高會使體內鈣、磷代謝失調導致骨質鬆動、軟組織鈣化，進而出現骨痛、皮膚搔癢或肌肉無力等症狀；高濃度副甲狀腺激素還會讓鈣鎂離子在皮膚堆積，刺激組織胺釋放造成搔癢。

陳男服藥無法降低副甲狀腺激素過高，醫療團隊評估後採取雙側全副甲狀腺切除，因其中1枚副甲狀腺掉到胸腺，所以也切除部分胸腺，切除的副甲狀腺保留半枚移植到左前臂。手術中使用高階超音波、核醫掃描和術中快速副甲狀腺激素監測，更加安全。

巫奕儒表示，手術需精確尋找並保留「喉返神經」，避免破壞甲狀腺及周邊結構，因陳男4枚副甲狀腺的其中1枚掉到胸腺，所以切除部分胸腺，避免復發，最後保留半枚副甲狀腺組織永久移植到前手臂植以維持基本的鈣磷平衡，降低術後低血鈣風險。

張淑鈺說，洗腎者比較容易引發副甲狀腺功能亢進，除了陳姓病患的不適症狀，可能症狀還包括疲勞、腎結石、噁心、容易口渴、便秘、高血壓等；並非只有洗腎病人容易發生副甲狀腺功能亢進，一般人也可能發生，尤其是停經後婦女，民眾若有不適症狀最好先求醫診治。

醫師 洗腎 患者 腎臟 甲狀腺

延伸閱讀

46年前的今天進行分割手術 連體嬰弟弟忠義健康狀況曝光

慢性腎病莫輕忽「皮蛇」 洗腎風險恐倍增

腹膜透析洗腎比例低 高雄長庚打造「植管門診化」病人不需住院

60歲洗腎男血壓突飆200 竟是平常愛吃這零食惹的禍

相關新聞

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

中央氣象署今下午5時針對13縣市發布大雨特報，影響時間持續到入夜，大雨警戒區包含新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投...

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

南韓疾病管理廳最新宣布，新增「立百病毒感染症」為第一級傳染病。疾管署長羅一鈞表示，我國於2018年起將其列為重點監視疾病，如觀察國際疫情出現明顯變化，不排除考慮列為法定傳染病。「聯合新聞網」整理什麼是立百病毒？感染途徑、臨床症狀及預防方法。

失智風險高44%！最新研究吃多「這類食物」 罹患帕金森氏症機率增2.5倍

看似便利的泡麵、即食冷凍餐，卻可能是悄悄傷害大腦的元兇！營養師薛曉晶提醒，越來越多研究指出，長期攝取大量超加工食品，會顯著提高神經退化性疾病的風險。根據2024年發表於《Journal of Neurology（神經病學雜誌）》的統合研究，分析逾50萬人數據後發現，攝取量較高者，罹患失智症的風險增加達44％。

韌性特別條例挹注⋯衛福部加發生活津貼 109萬弱勢受惠、最高多領1萬3

行政院訂定「韌性特別條例」，發給衛福部360億元，其中200億元挹注健保基金，其餘則與地方政府合作，提升弱勢民眾相關津貼...

沒吃甜食血糖卻飆高？壓力是「隱形共犯」 3招教你控糖

現代人生活壓力大，根據Nature研究指出，遇到壓力時，大腦杏仁核透過特殊的神經路徑，叫肝臟趕快生產葡萄糖，讓血糖瞬間上...

陳世凱曝3步驟救國旅！再提高鐵延伸屏東、「屏南快速道路」直達恆春

丹娜絲颱風及0728豪雨重創南台灣，觀光發展也受到影響，交通部長陳世凱表示，將依3步驟逐漸復甦南部交通及觀光，透露未來會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。