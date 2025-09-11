彰化縣55歲陳姓洗腎患者回診時被醫師發現小腿抓破皮，才說出全身骨頭痠痛、皮膚奇癢難耐、晚上幾乎睡不著，抽血檢出副甲狀腺激素是正常值15倍，經評估手術切除，留半枚副甲狀腺移植手臂以穩住他身體的鈣、磷平衡，術後陳男一覺到天亮。

陳男洗腎4年，不知長期洗腎容易副甲狀腺功能亢進，皮膚奇癢、骨頭痠痛、睡不著以為是季節、氣候開始轉變引起，回衛福部彰化醫院腎臟科定期檢查時被醫師張淑鈺察覺皮膚有異，血液檢驗副甲狀腺激素（PTH）高達1000 pg/ml以上（正常值小於65 pg/ml），確診副甲狀腺功能亢進。

彰化醫院一般外科醫師巫奕儒今表示，副甲狀腺是4枚豆子大小的腺體，位在頸部甲狀腺後方，副甲狀腺激素過高會使體內鈣、磷代謝失調導致骨質鬆動、軟組織鈣化，進而出現骨痛、皮膚搔癢或肌肉無力等症狀；高濃度副甲狀腺激素還會讓鈣鎂離子在皮膚堆積，刺激組織胺釋放造成搔癢。

陳男服藥無法降低副甲狀腺激素過高，醫療團隊評估後採取雙側全副甲狀腺切除，因其中1枚副甲狀腺掉到胸腺，所以也切除部分胸腺，切除的副甲狀腺保留半枚移植到左前臂。手術中使用高階超音波、核醫掃描和術中快速副甲狀腺激素監測，更加安全。

巫奕儒表示，手術需精確尋找並保留「喉返神經」，避免破壞甲狀腺及周邊結構，因陳男4枚副甲狀腺的其中1枚掉到胸腺，所以切除部分胸腺，避免復發，最後保留半枚副甲狀腺組織永久移植到前手臂植以維持基本的鈣磷平衡，降低術後低血鈣風險。

張淑鈺說，洗腎者比較容易引發副甲狀腺功能亢進，除了陳姓病患的不適症狀，可能症狀還包括疲勞、腎結石、噁心、容易口渴、便秘、高血壓等；並非只有洗腎病人容易發生副甲狀腺功能亢進，一般人也可能發生，尤其是停經後婦女，民眾若有不適症狀最好先求醫診治。

